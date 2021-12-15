Харків перекрили через річницю смерті Кернеса: як вшановують пам’ять про нього і чим запам’ятався ексмер (фото, відео)

Кернес помер у 2020 у віці 61 рік.

Харків 15 грудня згадує колишнього мера міста Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу та його ускладнень у грудні минулого року.

Як повідомляє сайт місцевої міськради, цивільна панахида пройде на міському цвинтарі №2. Там на Алеї почесних харків’ян поховано Кернеса. Через проведення жалобного заходу рух у районі цвинтаря на вулиці Пушкінській буде перекрито з 7 до 12 годин.

Панахиду призначено на 11:00.

Карта перекритих доріг через панахиду

Увічнити пам’ять ексградоначальника хочуть пам’ятником. Його встановлять на місці поховання. Скульптор Олександр Рідний зробив Кернеса у русі — він іде.

Проект пам’ятника Кернесу

Ким був Геннадій Кернес і чим запам’ятався харків’янам

Геннадій Кернес очолював Харків десять років, але до міської політики прийшов ще раніше. Депутатом міської ради він став 1998 року. Потім його кар’єра звела політика із Михайлом Добкіним. Кернес керував його виборчою кампанією на посаду мера. Тоді було записане відоме відео, завдяки якому про політиків дізналися не лише у Харкові.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Також Кернес був відомий своїми скандальними висловлюваннями. Цитати його авторства: "я тебе помножу на нуль", "ти кнопка" та інші стали популярними у мемах.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

За час панування Кернеса у Харкові було збудовано кілька знакових об’єктів, якими градоначальник пишався – парк Горького, 30-та станція метро. Їх увічнили на пам’ятній табличці з його портретом на будівлі міськради. Також йому першому надали звання Почесного харків’янина посмертно.

Під час його каденції на нього робили замах. 28 квітня 2014 року у нього стріляли під час пробіжки. Замовників знайти не вдалося, цей напад посадив мера в інвалідне крісло.

Кернес запам’ятався також і гучним судом — він і досі триває. Підозру оголосили меру та двом його охоронцям у 2015 році за незаконне позбавлення волі, тортури та загрози вбивством. Найближче засідання – 20 грудня.

Від чого помер Геннадій Кернес

Могила Геннадія Кернеса

Кернес заразився коронавірусом під час виборчої кампанії у 2020 році. Він вирушив лікуватися до клініки "Шаріте" у Берліні, де й зустрів новину про свою третю перемогу — з 60,34% голосів виборців. Його здоров’я не витримало – мер помер 17 грудня від ускладнень коронавірусу.

Раніше "Телеграф" писав, що новий мер Харкова — Ігор Терехов вийшов у світ із супутницею-депутатом і розповів про їхні стосунки.