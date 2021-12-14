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"Нам нічого приховувати": новий мер Харкова підтвердив роман із депутатом (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ігор Терехов та Ганна Кузнєцова прийшли привітати Олександра Ярославського Новина оновлена 14 грудня 2021, 09:28
Ігор Терехов та Ганна Кузнєцова прийшли привітати Олександра Ярославського

Його дама серця раніше працювала в одному з міських комунальних підприємств.

Мер Харкова Ігор Терехов, який став головою міста нещодавно після перемоги на виборах у першому турі, розповів про свої особисті стосунки. Разом із супутницею Ганною Кузнєцовою він прийшов на день народження бізнесмена Олександра Ярославського.

Деталі особистого життя градоначальника Харкова висвітлили у програмі "Світське життя".

Терехов розповів, що їхні стосунки вже тривалі і вони нічого не приховували. Знайомство сталося, коли жінка брала у Терехова інтерв’ю понад десять років тому.

"Я дуже ціную її", — зазначає мер.

Ганна Кузнєцова, яка є депутаткою обласної ради вже другу каденцію, також багато років працювала у КП "Газета "Харківські извєстія" міськради Харкова. Десять років тому вона обіймала посаду редактора.

Ганна Кузнєцова
Ганна Кузнєцова

Зазначимо, що Кузнєцова розлучилася з чоловіком у 2020 році. Роком раніше у її декларації були дорогі авто, наприклад Porsche 718 Cayman, та низка корпоративних прав у приватних медустановах.

Жінка не розміщує у відкритому доступі фотографій із Тереховим — на її сторінці у соцмережі Facebook — позначки колег щодо участі у засіданнях комісій облради.

Ганна Кузнєцова у 2018 році
Ганна Кузнєцова у 2018 році

Раніше "Телеграф" писав, що інавгураційна вечірка Терехова викликала дискусію в мережі через недотримання карантинних заходів.

Теги:
#Роман #Депутат #Ігор Терехов
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