Хто перемагає на виборах у Харкові: перші екзитполи

Результат виявився вельми передбачуваним.

У неділю, 31 жовтня, у Харкові обирають нового міського голову, який змінить на цій посаді померлого 16 грудня минулого року Геннадія Кернеса.

За даними громадянської мережі ОПОРА, станом на 16:00 було зафіксовано явку на рівні 22,7%, що свідчить про невелику активність городян.

Крім того, було зафіксовано низку порушень, серед яких спроба отримати бюлетень за пенсійним посвідченням, фотографування бюлетеня та захід у кабінку для голосування вдвох.

Згідно з першими екзитполами на виборах мера Харкова лідирує чинний в.о міського голови Ігор Терехов, за нього віддали голоси 53,8% виборців

За ним розташувалися колишній мер Михайло Добкін із 24,5% та кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Скорик із 6,7%.

Як повідомлялося раніше, низьку явку на виборах можна пояснити також тим, що навіть до голосування у Харкові не було помічено активної виборчої кампанії. Містом можна було помітити рідкісні бігборди, однак загалом могло скластися враження, що кандидати не особливо заморочувалися агітацією.