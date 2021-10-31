Укр

Кто побеждает на выборах в Харькове: первые экзитполы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Выборы в Харькове Новость обновлена 31 октября 2021, 20:11
Выборы в Харькове

Результат оказался весьма предсказуемым.

В воскресенье, 31 октября, в Харькове избирают нового городского главу, который сменит на этом посту умершего 16 декабря прошлого года Геннадия Кернеса.

По данным гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 16:00 была зафиксирована явка на уровне 22,7%, что свидетельствует о небольшой активности горожан.

Кроме того, был зафиксирован ряд нарушений, среди которых попытка получить бюллетень по пенсионному удостоверению, фотографирование бюллетеня и заход в кабинку для голосования вдвоем.

Согласно первым экзитполам на выборах мэра Харькова лидирует действующий и.о городского главы Игорь Терехов, за него отдали голоса 53,8% избирателей

За ним расположились бывший мэр Михаил Добкин с 24,5% и кандидат от "Европейской солидарности" Александр Скорик с 6,7%.

Как сообщалось ранее, низкую явку на выборах можно объяснить также тем, что даже до голосования в Харькове не было замечено активной избирательной кампании. По городу можно было заметить редкие бигборды, однако в целом могло сложиться впечатление, что кандидаты не особо стали заморачиваться агитацией.

Теги:
#Выборы #Харьков #Михаил Добкин #Игорь Терехов
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