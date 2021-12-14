Укр

"Нам нечего скрывать": новый мэр Харькова подтвердил роман с депутатом (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Игорь Терехов и Анна Кузнецова пришли поздравить Александра Ярославского Новость обновлена 14 декабря 2021, 09:28
Игорь Терехов и Анна Кузнецова пришли поздравить Александра Ярославского

Его дама сердца ранее работала в одном из городских коммунальных предприятий.

Мэр Харькова Игорь Терехов, который стал главой города не так давно после победы на выборах в первом туре, рассказал о своих личных отношениях. Вместе со спутницей Анной Кузнецовой он пришел на день рождения бизнесмена Александра Ярославского.

Детали личной жизни градоначальника Харькова осветили в программе "Светская жизнь".

Терехов рассказал, что их отношения уже длительные, и они ничего не скрывали. Знакомство произошло, когда женщина брала у Терехова интервью более 10 лет назад.

"Я очень ценю ее", — отмечает мэр.

Анна Кузнецова, которая является депутатом областного совета уже вторую каденцию, также много лет работала в КП "Газета "Харьковские известия" горсовета Харькова. Десять лет назад она занимала пост редактора.

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Отметим, что Кузнецова развелась с супругом в 2020 году. Годом ранее в ее декларации были дорогие авто, например Porsche 718 Cayman, и ряд корпоративных прав в частных медучреждениях.

Женщина не размещает в открытом доступе фотографий с Тереховым — на ее странице в соцсети Facebook — отметки коллег про участие в заседаниях комиссий облсовета.

Анна Кузнецова в 2018 году
Анна Кузнецова в 2018 году

Ранее "Телеграф" писал, что инаугурационная вечеринка Терехова вызвала дискуссию в сети из-за несоблюдения карантинных мер.

Теги:
#Роман #Депутат #Игорь Терехов
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