"Нам нечего скрывать": новый мэр Харькова подтвердил роман с депутатом (фото, видео)
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Его дама сердца ранее работала в одном из городских коммунальных предприятий.
Мэр Харькова Игорь Терехов, который стал главой города не так давно после победы на выборах в первом туре, рассказал о своих личных отношениях. Вместе со спутницей Анной Кузнецовой он пришел на день рождения бизнесмена Александра Ярославского.
Детали личной жизни градоначальника Харькова осветили в программе "Светская жизнь".
Терехов рассказал, что их отношения уже длительные, и они ничего не скрывали. Знакомство произошло, когда женщина брала у Терехова интервью более 10 лет назад.
"Я очень ценю ее", — отмечает мэр.
Анна Кузнецова, которая является депутатом областного совета уже вторую каденцию, также много лет работала в КП "Газета "Харьковские известия" горсовета Харькова. Десять лет назад она занимала пост редактора.
Отметим, что Кузнецова развелась с супругом в 2020 году. Годом ранее в ее декларации были дорогие авто, например Porsche 718 Cayman, и ряд корпоративных прав в частных медучреждениях.
Женщина не размещает в открытом доступе фотографий с Тереховым — на ее странице в соцсети Facebook — отметки коллег про участие в заседаниях комиссий облсовета.
Ранее "Телеграф" писал, что инаугурационная вечеринка Терехова вызвала дискуссию в сети из-за несоблюдения карантинных мер.