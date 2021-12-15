Харьков перекрыли из-за годовщины смерти Кернеса: как чтят память о нем и чем запомнился экс-мэр (фото, видео)

Кернес умер в 2020 в возрасте 61 год.

Харьков 15 декабря вспоминает бывшего мэра города Геннадия Кернеса, который умер от коронавируса и его осложнений в декабре прошлого года.

Как сообщает сайт местного горсовета, гражданская панихида пройдет на городском кладбище №2. Там на Аллее почетных харьковчан похоронен Кернес. Из-за проведения траурного мероприятия движение в районе кладбища на улице Пушкинской будет перекрыто с 7 до 12.

Панихида назначена на 11:00.

Карта перекрытых дорог из-за панихиды

Увековечить память экс-градоначальника хотят памятником. Его установят на месте захоронения. Скульптор Александр Ридный сделал Кернеса в движении — он идет.

Проект памятника Кернесу

Кем был Геннадий Кернес и чем запомнился харьковчанам

Геннадий Кернес возглавлял Харьков десять лет, но в городскую политику пришел еще раньше. Депутатом городского совета он стал в 1998 году. Затем его карьера свела политика с Михаилом Добкиным. Кернес руководил его избирательной кампанией на пост мэра. Тогда было записано известное видео, благодаря которому про политиков узнали не только в Харькове.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Также Кернес был известен своими скандальными высказываниями. Цитаты его авторства: "я тебя умножу на ноль", "ты кнопка" и другие стали популярными в мэмах.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

За время главенствования Кернеса в Харькове было построено несколько знаковых объектов, которыми градоначальник гордился — парк Горького, 30-я станция метро. Их увековечили на памятной табличке с его портретом на здании горсовета. Также ему первому присвоили звание Почетного харьковчанина посмертно.

Во время его каденции на него совершали покушение. 28 апреля 2014 года в него стреляли во время пробежки. Заказчиков найти не удалось, это нападение усадило мэра в инвалидное кресло.

Кернес запомнился также и громким судом — он до сих пор идет. Подозрение объявили мэру и двум его охранникам в 2015 за незаконное лишение свободы, пытки и угрозы убийством. Ближайшее заседание — 20 декабря.

От чего умер Геннадий Кернес

Могила Геннадия Кернеса

Кернес заразился коронавирусом во время избирательной кампании в 2020 году. Он отправился лечиться в клинику "Шарите" в Берлине, где и встретил новость о своей третьей победе — с 60,34% голосов избирателей. Его здоровье не выдержало — мэр умер 17 декабря от осложнений коронавируса.

Ранее "Телеграф" писал, что новый мэр Харькова — Игорь Терехов вышел в свет со спутницей-депутатом и рассказал про их отношения.