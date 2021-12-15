Укр

На харьковском рынке произошла стрельба: последствия попали на видео (18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Скорые увезли двух пострадавших Новость обновлена 15 декабря 2021, 13:22
Скорые увезли двух пострадавших

Сообщается, что конфликт начался возле торговой точки со стройматериалами.

В Харькове на Центральном рынке ссора двух мужчин закончилась выстрелами. Инцидент произошел в предобеденное время. Пикантности ситуации добавило то, что через дорогу от спорщиков находится горуправление Нацполиции. В итоге пострадали двое человек.

Об этом сообщают региональные СМИ.

Некоторое время до выстрелов мужчины ругались. Затем раздались выстрелы — спорщика с пистолетом задержали на месте прохожие. Как сообщили журналистам в харьковском Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф выстрелом из травматического пистолета был ранен один мужчина в ногу, у второго — ушибы лица и грудной клетки.

На месте работают следователи полиции
На месте работают следователи полиции

Полиция сообщает, что в больнице — двое мужчин 63 и 57 лет.

Внимание, на видео ненормативная лексика!

Согласно сообщениям из местных Телеграм-каналов, поводом для ссоры и применения оружия могла стать уязвленная гордость. Якобы применивший оружие мужчина пришел приобретать дюбеля на рынке поштучно, над ним посмеялись и он вернулся уже с пистолетом.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове проходят траурные мероприятия в связи с годовщиной смерти Геннадия Кернеса — ему хотят поставить памятник. Эскиз уже есть.

Теги:
#Харьков #Полиция #Драка #Стрельба
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