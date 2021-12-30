Укр

В Одессе полиция открыла стрельбу по колесам нарушителя, есть пострадавшие (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
255
В Одессе посреди улицы копы обстреляли автомобиль Новость обновлена 30 декабря 2021, 09:37
В Одессе посреди улицы копы обстреляли автомобиль

По каким причинам полицейские пытались остановить микроавтобус пока неизвестно

В четверг, 30 декабря, в Одессе представители правоохранительных органов открыли стрельбу по автомобилю водителя-нарушителя прямо посреди проезжей части.

Как сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса", инцидент произошел ранним утром на улице Королева.

Согласно имеющейся информации, полицейские пытались остановить водителя микроавтобуса, который, очевидно, нарушил правила дорожного движения, но тот на требования копов остановиться не реагировал и пытался скрыться. Впоследствии стражи порядка начали стрелять по колесам автомобиля и когда микроавтобус все же остановился, разгневанный водитель вышел из него и напал с кулаками на одного из патрульных.

В результате стычки представитель правоохранительных органов был травмирован, его госпитализировали в больницу. Водителя-неадеквата полицейским таки удалось задержать.

В Одессе патрульные задержали нарушителя

Что стало причиной остановки транспортного средства, пока не разглашается. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одном из рынков в Харькове, недалеко от магазина со строительными материалами, мужчины устроили стрельбу. В результате конфликта два человека пострадали и были госпитализированы в больницу, а видео инцидента попало в сеть.

Теги:
#Одесса #Полиция #Задержание #Стрілянина
Скандальные итоги 2021 года для Зеленского
Политика
Пять "зашкваров" Зеленского и Ко: санкции, борьба за "телек" и скандалы на дорогах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Скандальные итоги 2021 года для Зеленского
Пять "зашкваров" Зеленского и Ко: санкции, борьба за "телек" и скандалы на дорогах
Дата публикации
Категория
Тело Яны Судаковой обнаружил муж
Женщина замерзла после корпоратива: новые подробности трагедии на Херсонщине
Дата публикации
Категория
За прошедший год скончалось немало артистов и политиков
Поляков, Чапкис и принц Филипп: кто из знаменитых людей умер в 2021 году
Дата публикации
Категория
Угроза нападения является постоянной на протяжении уже семи лет, говорит Данилов
Названы регионы, где российские войска могут пойти в наступление против Украины
Дата публикации
Категория
Церковный календарь на январь 2022
Какие великие церковные праздники будут в январе 2022: календарь