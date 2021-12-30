В Одессе полиция открыла стрельбу по колесам нарушителя, есть пострадавшие (видео)

По каким причинам полицейские пытались остановить микроавтобус пока неизвестно

В четверг, 30 декабря, в Одессе представители правоохранительных органов открыли стрельбу по автомобилю водителя-нарушителя прямо посреди проезжей части.

Как сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса", инцидент произошел ранним утром на улице Королева.

Согласно имеющейся информации, полицейские пытались остановить водителя микроавтобуса, который, очевидно, нарушил правила дорожного движения, но тот на требования копов остановиться не реагировал и пытался скрыться. Впоследствии стражи порядка начали стрелять по колесам автомобиля и когда микроавтобус все же остановился, разгневанный водитель вышел из него и напал с кулаками на одного из патрульных.

В результате стычки представитель правоохранительных органов был травмирован, его госпитализировали в больницу. Водителя-неадеквата полицейским таки удалось задержать.

В Одессе патрульные задержали нарушителя

Что стало причиной остановки транспортного средства, пока не разглашается. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одном из рынков в Харькове, недалеко от магазина со строительными материалами, мужчины устроили стрельбу. В результате конфликта два человека пострадали и были госпитализированы в больницу, а видео инцидента попало в сеть.