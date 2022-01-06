Невыносимые условия и "исчезающие" зарплаты: полицейские оказались на грани и готовы к массовым увольнениям

Охрана общественного порядка становится не престижной, правоохранительные органы стремительно теряют авторитет у народа

Информация о том, что в городе Токмак Запорожской области по собственному желанию увольняется 95% полицейских, днями облетела СМИ и социальные сети. Ее иллюстрировала фотография целого "веера" рапортов правоохранителей руководству с просьбой уволить их из рядов полиции.

Рапорты подписали водители, инспекторы, следователи

Полиция происшествия… утаивала

31 декабря на эту новость отреагировала народный депутат Юлия Яцык – адвокат по профессии, в настоящее время — народный депутат от партии "Слуга народа" в одном из запорожских избирательных округов.

"Немного не о празднике… В Токмакском отделении сотрудники полиции массово написали рапорта об увольнении!

95% личного состава! 30 рапортов! Суть одна:

невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и других законных доплат.

искривление фактов работы сотрудников полиции публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции.

систематическое давление со стороны руководства ГУНП области о выполнении показателей "раскрываемости" преступлений".

Особое внимание нардеп обратила на последний пункт: "Вы верите в то, что раскрываемость преступлений в нашей области превышает 70%?? Я лично, нет! (Соответствующий депутатский запрос направлю в январе, после подачи годового отчета)". Она пояснила, что некоторые преступления вообще не регистрируются в Едином реестре досудебных расследований, либо регистрируются с минимальной квалификацией – и все это делается ради улучшения показателей по области. И если правонарушение не получает широкого резонанса, то оно как бы и "не происходило" – его расследованием и поиском виновных никто не занимается.

Юлия Яцык привела несколько вопиющих примеров – например, когда в том же Токмаке в ЕРДР не внесли информацию о ДТП с тяжелым травмированием женщины, следовательно, не допросили участников и очевидцев по данному происшествию.

Сведения о ДТП не внесли в Реестр

Там же "забыли" открыть производство по факту угроз и нанесения телесных повреждений девушке мужчиной, что позволило ему беспрепятственно покинуть территорию Украины и избежать уголовной ответственности.

За ненадлежащее реагирование поплатился руководитель

И этот случай - не единичный

В самом областном центре по непонятной причине не внесли в Реестр информацию о разбойном нападении на пенсионера в подъезде жилого дома.

Не сразу занялись в полиции нападением на пенсионера

Речь идет об "определенных недовольствах"

Свое видение сложившейся ситуации запорожский главк Нацполиции изложил 4 января, разместив на ведомственном сайте "опровержение".

"Информация о массовом предоставлении рапортов на увольнение полицейскими отдела №3 Пологовского районного отдела полиции (то есть, Токмакского горотдела — Авт.) – не соответствует действительности. Более того, мы фиксируем искусственное и планомерное продвижение ложной информации с целью дискредитации служебной деятельности полицейских подразделений, а также областной полиции в целом…"

Далее поясняется, что "31 декабря полицейские отдела №3 действительно заявили об определенных недовольствах состоянием материально-технического обеспечения и уровнем оплаты за сверхурочное несение службы. В ходе совместного обсуждения проблемных вопросов было решено через профсоюзную организацию направить коллективное обращение от полицейских в депутатский корпус, Кабинет Министров Украины, министру МВД и Президенту Украины по улучшению материально-технического обеспечения работников ОВД".

А еще в тексте уверяется: "В настоящее время сотрудники подразделения полиции несут службу в штатном режиме. Никакого рапорта по увольнению из ОВД в аппарат ГУНП в Запорожской области не поступало. Местные полицейские, как и другие работники ГУНП в Запорожской области, остаются верными Присяге и продолжают деятельность в соответствии со своими служебными обязанностями".

То есть, вроде как и не было проблем? Вдогонку Телеграм-канал "Гнилая черешня" ссылается на 6 рапортов патрульных из соседнего Мелитополя, поданных на имя начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Николая Лушпиенко в последний день 2021 года.

И мелитопольские полицейские недовольны условиями работы

Здешние полицейские также жалуются на отсутствие выплат за тяжелые условия работы, работу ночью и в ненормированные часы.

Кадры ничего не решают, но "порешать" можно все

"Телеграф" пообщался с сотрудниками полиции Запорожской области и их близкими. Тема деликатная, потому наши собеседники ограничились именами без указания фамилий.

"В мелитопольской полиции работает мой знакомый, — рассказывает Игорь Е. – Молодой парень, недавно только окончил университет Внутренних дел, вернулся в родной город и поступил на службу в отдел полиции. Парень неглупый, исполнительный, обязательный. Но его дергают на работе с утра до ночи круглыми сутками! Он не отдыхает, не высыпается, ни о какой личной жизни не может быть и речи. Только отпустили с суток – через 2-3 часа звонят: "Приезжай немедленно на работу, тут срочный вызов".

По словам Игоря, другу нравится работа и он понимает специфику правоохранительной службы, но в настоящее время ее условия не соответствуют предъявляемым требованиям. От них добиваются выполнения планов, но в то же время тот, кто имеет машину, также вынужден использовать личный транспорт и заправлять его за свой счет. Далее: в конце года полицейские получают материальное вознаграждение, однако его размеры более чем скромные, в этот раз младшему офицерскому составу выдали от 500 до 1500 гривен. Понятное дело, что у большинства сотрудников нет мотивации хорошо исполнять свою работу. "Мой приятель еще не растерял запал, но не уверен, что его хватит надолго".

Есть и еще одна серьезная проблема – кадры. "Все сотрудники с опытом от 10 и более лет уволились из полиции из-за постоянной чехарды с начальниками и необоснованных требований – кто-то по выслуге лет, кто-то перешел на более спокойную работу в охранные фирмы или в бизнес. Сейчас работают люди, которым или деваться некуда, или "зеленая" молодежь, или неквалифицированные полицейские".

Отдельная беда – непрофессионально составленные такими работниками процессуальные документы, из-за которых уголовные дела просто разваливаются на начальном этапе. "Очень мало дел доходит до суда, потому что все решается в прокуратуре. Там сейчас можно "порешать" любое дело, кроме громких убийств или изнасилований".

Собеседник приводит пример: раньше существовал специальный отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий, где работали люди, которые на этом, как говорится, "собаку съели". Сейчас отдел расформирован, на происшествия выезжает кто есть в отделе. На сложные преступления вынуждены вызывать специалистов, которые могут все правильно оформить, потому что не в каждой дежурной группе есть достаточно грамотный в этом плане сотрудник, хотя это входит в их обязанности. Вот такой низкий профессиональный уровень нынешних полицейских. В серьезных документах кучу банальных ошибок допускают даже офицеры с высшим юридическим образованием.

Зарплата меньше, чем у охранников супермаркета

В самом Пологовском райотделе полиции говорят, что рапорта действительно были написаны, но, якобы, их никуда не подавали, просто подняли шум. (Коллеги из другого райотдела уточняют: рапорта "бунтовщикам" не подписали и дали месяц на раздумья). В основном речь идет о ковидных выплатах. Есть постановление Кабмина, которым предусмотрена доплата за участие каждого полицейского в охране общественного порядка, то есть, при выполнении своих функциональных обязанностей, в условиях карантина.

Какова же цена вопроса? "В декабре 2020 года полицейские получали выплаты в зависимости от того, насколько были задействованы в массовых и прочих мероприятиях, подвергая риску свое здоровье, по 40-50 тысяч гривен. Должны были выплачивать ежемесячно, но были задержки и потому выплатили затем все сразу. В 2021-м небольшие суммы были в январе и феврале, и все, дальше обещали, обещали, но так и ничего не выплатили. Люди ждали, что опять к Новому году им повыплачивают это все. Но и "под елочку" тоже не дали. И это еще на фоне того, что сотрудники прокуратуры получили – ковидные-не ковидные, 13-ю зарплату или премии, но очень приличные суммы в декабре, ГСЧС и СБУ – тоже. Полиция ничего не получила — вот и прокатилась по стране среди полицейских волна возмущения.

"Какая мотивация может быть у полицейского, если зарплата 12-13 тысяч гривен при ненормированном рабочем дне? – возмущается Виктор с 25-ю календарными годами работы в правоохранительных органах. — Разве что у руководства горрайонных отделов 15-16 тысяч гривен. Многие полицейские оказываются на раздорожье – они уже отдали службе 10 лет, им надо прослужить еще 15. Но в то же время условия с каждым годом становятся сложнее, а зарплата у них меньше, чем у охранников "АТБ", которые работают в помещении, не охраняют елки, церкви, кладбища, демонстрации и митинги? Разве можно сравнить график работы и ответственность? Система болеет… Стало хуже, чем несколько лет назад, тогда уровень доверия населения к правоохранительным органам был выше, нас не столько боялись, как уважали. А сейчас и не боятся, и не уважают.

"Нас всем личным составом выводят на разные городские массовые мероприятия, в том числе, на ночную встречу Нового года на площади, когда вполне бы хватило наряда патрульных, или на охрану благотворительного вечера во Дворце культуры, когда вообще ни для кого никакой угрозы не было, — добавляет претензий мелитополец Сергей. — Но городское руководство привыкло считать полицейских этакими "ручными собачками", которые должны подчиняться всем их приказам. Обнаглело также наше областное руководство, все "бабки" тянут на себя. На предновогоднюю премию полиции Запорожской области выделили 4 млн гривен. Нашим полицейским если по 1000 гривен досталось – то это очень хорошо. Где эти деньги осели – никто не знает".

В полиции работают за еду?

Не думайте, что такая ситуация лишь в Запорожской области. Есть такая Фейсбук-группа "Захист прав поліцейських" и в ней немало подтверждений от полицейских из разных регионов Украины.

Пользователь с ником Иван Иванович 31 декабря выставил там коротенький пост: "Денег нет, но вы держитесь". Но не всем… Руководителям областных управлений полиции, как, например, в Запорожье, Сумщине, Кировоградщине деньги на премии более 100 тысяч нашлись. "Хорошего настроения!".

Сопровождают запись три скриншота деклараций с сайта НАЗК о значительных суммах, пополнивших карманы руководителей.

Руководители получили большие суммы

Комментариев – масса! Сергей Карпенко: "Ну правильно, главное — себя не обидеть"

Евгения М.: "Позор!!! Какой цинизм! И эти начисления были после того, как полицейские начали активно возмущаться невыплате им средств!"

Александр Кривцун: "Заныкали выплату ковидных? Где положенные выплаты?"

Бетейкин Василий: " Киев — ситуация один в один".

В комментариях подтверждают, что с деньгами проблемы везде и всегда

Юрий Ткач: Такая ситуация в каждом ГУНП! К сожалению. И пока не будет реального наказания для руководителей за "палочковую" систему, порядка не жди!

Алексей Сингур: "Главное для руководства — это вовремя собрать деньги с РОВД и передать их дальше в Киев. Вот это их реальная работа, а все остальное их волнует мало"

Виктор Петрусь: "А что вы хотели? — так было всегда. В конце года премия начальнику и гл. бухгалтеру за экономию бюджетных средств — это ваши штрафные и недополученные ночные и премиальные".

Рискуя дальнейшим пребыванием на службе, старший лейтенант полиции Дмитрий Рынковой записал видеообращение. "Уважаемые граждане, открыто вам заявляю, что сотрудники полиции работают за еду, потому что с зарплатой 13 тысяч гривен едва хватает только на быт", — сказал молодой правоохранитель.

Дмитрий Рынковой рискнул заявить о зарплатах полицейских на всю страну

И что же? Дело сдвинулось с мертвой точки! Вечером 5 января в Фейсбуке отозвался глава Национальной полиции Украины генерал Игорь Клименко.

Деньги - будут!

"Я понимаю недовольство полицейских. Однозначно зарплата должна быть соразмерной рискам. … На протяжении прошлого года мы находили возможность улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. … На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021. И, несмотря ни на что, мы имеем приятную новость. Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января".

Генерал полиции пояснил, что в первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Следующее повышение намечено на апрель. Возможно, кому-то придется по душе еще одна фраза Клименко: "Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат НЕ ПОЛУЧАЮТ".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Одессе представители правоохранительных органов открыли стрельбу по автомобилю водителя-нарушителя прямо посреди проезжей части.