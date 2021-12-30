Душил и угрожал засунуть в рот гранату, а полиция не отреагировала: инцидент в Токмаке попал на видео

В полиции проводится служебное расследование и уволен один из начальников.

В Запорожской области в кафе "Кардаш", что в Токмаке, в минувшую субботу 25 декабря один из посетителей душил девушку и угрожал ей убийством. Ситуация происходила на глазах у гостей заведения. Пострадавшая обратилась в полицию, но правоохранители не отреагировали.

Об этом сообщил запорожский адвокат Владимир Ляпин. Он отметил, что в ЕРДР заявление не внесли, при этом девушке поступают угрозы.

По словам правозащитника мужчина угрожал "вывезти и вставить в рот гранату", а также ранее уже совершал противоправные действия, Адвокат опубликовал фото вероятного фигуранта. Ник в Инстаграм, указанный на нем ведет на страницу Дмитрия Баглая, которая сейчас закрыта. Якобы именно он применил к девушке силу на этом видео.

Несколько нардепов от Запорожской области в Верховной Раде уже отозвались на проблему и сообщили о планах направить депутатский запрос.

За бездействие подчиненных уже поплатился начальник отделения полиции №3 Пологовского райотдела — его уволили. Полиция сообщает — в результате предварительной проверки были обнаружены проволочки с внесением в ЕРДР заявления и на сейчас открыто уголовное дело из-за угроз убийством.

Также проводится служебное расследование действий правоохранителей.

Ранее "Телеграф" писал про обвинение жительницы Кировоградщины в адрес местного депутата. Она обвиняет его в избиении и порче имущества.