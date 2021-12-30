Бил кулаками по голове: на Кировоградщине женщина обвинила в избиении депутата горсовета (видео)

Вероятной причиной конфликта стала экология региона.

В Светловодске Кировоградской области местная жительница обвиняет депутата горсовета от партии "Батькивщина" Юрия Булаенко в избиении. Поводом для этого, по мнению женщины, послужила информация о создании им несанкционированной свалки, которую она обнародовала несколько месяцев назад.

Об этом сообщает "Светловодск-Информ".

Пострадавшая Ксения рассказала, что он вытащил ее из автомобиля, избил по голове кулаком, забрал телефон и видеорегистратор из авто. Женщина сообщила, что Булаенко обвинял ее в том, что она обнародовала видео несмотря на то, что он свалку убрал.

Инцидент произошел еще в мае возле села Павловка Светловодского района.

Ксения обратилась к медикам, чтобы зафиксировать побои и подала заявление в полицию, эксперты уже взяли отпечатки пальцев с автомобиля, — сообщается в сюжете журналистов.

В соцсетях поступок мужчины осудили и считают, что он бы поступил по другом, если бы на месте Ксении был мужчина.

Ранее "Телеграф" писал про депутата из Черниговской области, который подозревается в том, что сбил на машине велосипедиста и сбежал с места аварии.