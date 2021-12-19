Укр

В Бахмаче депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться: в сети назвали имя (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Депутата Бахмацкого горсовета подозревают в смертельном ДТП Новость обновлена 19 декабря 2021, 16:23
Депутата Бахмацкого горсовета подозревают в смертельном ДТП

К сожалению, после аварии велосипедист не выжил

В городе Бахмач Черниговской области депутат на легковушке сбил велосипедиста и пытался скрыться с места происшествия, однако второй раз попал в аварию, слетев в кювет. К сожалению, велосипедист скончался в карете скорой помощи.

Как сообщила полиция региона, трагедия произошла около 20:00 вечера в субботу, 18 декабря. Легковушка сбила мужчину на велосипеде на улице Батуринской в Бахмаче.

Смертельная авария произошла на улице Батуринской
Смертельная авария произошла на улице Батуринской

К сожалению, травмы велосипедиста оказали несовместимыми с жизнью и он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По информации правоохранителей, легковушка сначала сбила велосипедиста, а убегая на ней с места происшествия депутат не справился с управлением и съехал в кювет.

Выяснилось, что виновником аварии оказался 54-летний депутат городского совета Бахмача. Мужчину задержали и открыли против него производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Был ли депутат пьяным за рулем – не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Судя по фото, столкновение было очень сильным
Судя по фото, столкновение было очень сильным
Водитель пытался скрыться с места ДТП и слетел в кювет
Водитель пытался скрыться с места ДТП и слетел в кювет
Велосипедист не выжил
Велосипедист не выжил

Стоит отметить, что в городском совете Бахмача есть четыре депутата в возрасте 54 года — Владимир Клепач от Радикальной партии Ляшко, Виктор Мищук от партии "Родной дом", Владимир Романенко от "Слуги народа" и Тамара Салка от партии "Наш край".

В сети указывают, что за рулем легковушки находился именно Виктор Мищук
В сети указывают, что за рулем легковушки находился именно Виктор Мищук

При этом в соцсети Facebook указывают, что за рулем автомобиля, который насмерть сбил велосипедиста, а затем пытался скрыться, был Виктор Мищук — представитель партии "Родной дом" городского головы Чернигова Владислава Атрошенко.

Подозреваемый в смертельном ДТП в Бахмаче депутат Виктор Мищук
Подозреваемый в смертельном ДТП в Бахмаче депутат Виктор Мищук

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Ровно депутат от "Евросолидарности" Николай Бобровский устроил смертельную аварию на пешеходном переходе.

Теги:
#ДТП #Черниговская область #Смерть #Велосипедист #Бахмач
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