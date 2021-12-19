У Бахмачі депутат на смерть збив велосипедиста та намагався втекти: у мережі назвали ім’я (фото)

На жаль, після аварії велосипедист не вижив

У місті Бахмач Чернігівської області депутат на легковику збив велосипедиста та намагався втекти з місця події, однак вдруге потрапив у аварію, злетівши у кювет. На жаль, велосипедист помер у кареті швидкої.

Як повідомила поліція регіону, трагедія сталася близько 20:00 години вечора у суботу, 18 грудня. Легковик збив чоловіка на велосипеді на вулиці Батуринській у Бахмачі.

Смертельна аварія сталася на вулиці Батуринській

На жаль, травми велосипедиста виявили несумісними з життям і він помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

За інформацією правоохоронців, легковик спочатку збив велосипедиста, а втікаючи з місця події не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.

З’ясувалося, що винуватцем аварії виявився 54-річний депутат міської ради Бахмача. Чоловіка затримали та відкрили проти нього провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Чи був депутат п’яним за кермом — не повідомляється. Обставини ДТП встановлюються.

Судячи з фото, зіткнення було дуже сильним

Водій намагався втекти з місця ДТП і злетів у кювет

Велосипедист не вижив

Варто зазначити, що у міській раді Бахмача є чотири депутати віком 54 роки — Володимир Клепач від Радикальної партії Ляшка, Віктор Міщук від партії "Рідний дім", Володимир Романенко від "Слуги народу" та Тамара Салка від партії "Наш край".

У мережі вказують, що за кермом легковика був саме Віктор Міщук

При цьому у соцмережі Facebook вказують, що за кермом автомобіля, який на смерть збив велосипедиста, а потім намагався втекти був Віктор Міщук — представник партії "Рідний дім" міського голови Чернігова Владислава Атрошенка.

Підозрюваний у смертельній ДТП у Бахмачі депутат Віктор Міщук

Раніше "Телеграф" повідомляв, під Рівним депутат від "Євросолідарності" Микола Бобровський влаштував смертельну аварію на пішохідному переході.