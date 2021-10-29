Депутат від "Євросолідарності" збив на смерть людину: подробиці та фото

ЗМІ пишуть, що Бобровський зателефонував до поліції сам і в момент ДТП на нерегульованому переході був тверезий

У мережі з’явилася інформація про те, що депутат від "Євросолідарності" Микола Бобровський 26 жовтня влаштував смертельну аварію: збив людину на пішохідному переході траси "Київ — Чоп" у районі села Федорівка Рівненського району.

Про це пише екс-нардеп Ігор Мосійчук, слова якого вже підтвердила низка ЗМІ.

Зокрема, Klymenko Time з посиланням на інсайдерів у поліції пише, що Бобровський зателефонував до поліції сам і в момент ДТП на нерегульованому переході був тверезий. На жаль, 36-річний постраждалий помер на місці.

Зазначимо, що 45-річний Микола Бобровський є не нардепом, а місцевим депутатом Корецької міської ради Рівненської області.

У поліції офіційно не називають ім’я народного обранця, проте докладно розповідають про цю аварію. ДТП сталася о 19:20: CITROEN C-Crosser збив на смерть мешканця села Маринін.

Кросовер забрали на штрафмайданчик, а за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини, відкрили кримінальне провадження: санкція передбачає від 3 до 8 років в’язниці.

ДТП із депутатом на трасі Київ-Чоп

Нагадаємо, раніше мер курортного міста Яремче Андрій Мироняк потрапив в аварію, а очевидці та місцеві журналісти кажуть, що він був нетверезий.