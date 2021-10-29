Депутат от "Евросолидарности" сбил насмерть человека: подробности и фото

СМИ пишут, что Бобровский позвонил в полицию сам и в момент ДТП на нерегулируемом переходе был трезв

В сети появилась информация о том, что депутат от "Евросолидарности" Николай Бобровский 26 октября устроил смертельную аварию: сбил человека на пешеходном переходе трассы "Киев — Чоп" в районе селе Федоровка Ровенского района.

Об этом пишет экс-нардеп Игорь Мосийчук, слова которого уже подтвердили ряд СМИ.

В частности, Klymenko Time со ссылкой на инсайдеров в полиции пишет, что Бобровский позвонил в полицию сам и в момент ДТП на нерегулируемом переходе был трезв. Увы, 36-летний пострадавший скончался на месте.

Отметим, что 45-летний Николай Бобровский является не нардепом, а местным депутатом — Корецкого городского совета Ровенской области.

В полиции официально не называют имя народного избранника, однако подробно рассказывают об этой аварии. ДТП произошло в 19:20: CITROEN C-Crosser сбил насмерть жителя села Маринин.

Кроссовер забрали на штрафплощадку, а за нарушение ПДД, что повлекло смерть человека, открыли уголовное производство: санкция предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы.

ДТП с депутатом на трассе Киев-Чоп

Напомним, ранее мэр курортного города Яремче Андрей Мироняк попал в аварию, а очевидцы и местные журналисты говорят, что он был нетрезв.