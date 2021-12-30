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Бив кулаками по голові: на Кіровоградщині жінка звинуватила у побитті депутата міськради (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Юрій Булаєнко, кадр з відео
Юрій Булаєнко, кадр з відео

Імовірною причиною конфлікту стала екологія регіону.

У Світловодську Кіровоградської області місцева мешканка звинувачує депутата міськради від партії "Батьківщина" Юрія Булаєнка у побитті. Приводом для цього, на думку жінки, стала інформація про створення ним несанкціонованого звалища, яку вона оприлюднила кілька місяців тому.

Про це повідомляє "Світловодськ-Інформ".

Постраждала Ксенія розповіла, що він витяг її з автомобіля, побив по голові кулаком, забрав телефон та відеореєстратор із авто. Жінка повідомила, що Булаєнко звинувачував її в тому, що вона оприлюднила відео, попри те, що він смітник прибрав.

Інцидент стався ще у травні біля села Павлівка Світловодського району.

Ксенія звернулася до медиків, щоб зафіксувати побої та подала заяву в поліцію, експерти вже взяли відбитки пальців з автомобіля, – повідомляється у сюжеті журналістів.

У соцмережах вчинок чоловіки засудили і вважають, що він би вчинив інакше, якби на місці Ксенії був чоловік.

Раніше "Телеграф" писав про депутата з Чернігівської області, якого підозрюють у тому, що збив на машині велосипедиста і втік з місця аварії.

Теги:
#Батьківщина #Депутат #Побиття #Кіровоградська область
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