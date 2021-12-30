Душив і погрожував засунути до рота гранату, а поліція не відреагувала: інцидент у Токмаку потрапив на відео

У поліції проводиться службове розслідування та звільнено одного з начальників.

На Запоріжжі в кафе "Кардаш", що в Токмаку, минулої суботи 25 грудня один із відвідувачів душив дівчину і погрожував їй вбивством. Ситуація відбувалася на очах гостей закладу. Постраждала звернулася до поліції, але правоохоронці не відреагували.

Про це повідомив запорізький адвокат Володимир Ляпін. Він зазначив, що до ЄРДР заяву не внесли, при цьому дівчині надходять погрози.

За словами правозахисника, чоловік погрожував "вивезти і вставити в рот гранату", а також раніше вже чинив протиправні дії, Адвокат опублікував фото ймовірного фігуранта. Нік в Інстаграм, вказаний на ньому, веде на сторінку Дмитра Баглая, яка зараз закрита. Нібито саме він застосував до дівчини сили на цьому відео.

Декілька нардепів від Запорізької області у Верховній Раді вже відгукнулися на проблему та повідомили про плани направити депутатський запит.

За бездіяльність підлеглих уже поплатився начальник відділення поліції №3 Пологівського райвідділу — його звільнили. Поліція повідомляє — в результаті попередньої перевірки було виявлено зволікання з внесенням до ЄРДР заяви і наразі відкрито кримінальну справу через погрози вбивством.

Також проводиться службове розслідування дій правоохоронців.

Раніше "Телеграф" писав про звинувачення мешканки Кіровоградщини на адресу місцевого депутата. Вона звинувачує його в побитті та псуванні майна.