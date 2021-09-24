Укр

Полицейский выжил после 14 ударов ножом в Ивано-Франковске (фото 18+, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Дом, где ранили полицейского Новость обновлена 24 сентября 2021, 16:51
Дом, где ранили полицейского

На правоохранителя напали у него дома.

Три ранения в шею, три в грудь, одно — с повреждением легких. Всего 14 ножевых ударов нанес вор полицейскому во время ограбления его квартиры в Ивано-Франковске в микрорайоне "Пасечная".

Об этом сообщает областная прокуратура.

Сотрудник правоохранительных органов выжил. Он находится на попечении медиков. ЧП произошло 23 сентября. 43-летний подозреваемый проник в квартиру полицейского, чтобы ограбить жилье.

Квартира в которой напали на полицейского
Квартира в которой напали на полицейского
Опрос свидетелей в Ивано-Франковске
Опрос свидетелей в Ивано-Франковске
Кадр из системы видеонаблюдения
Кадр из системы видеонаблюдения
Опрос свидетелей
Опрос свидетелей

Тот находился в помещении и вор напал на него, когда правоохранитель пытался его задержать. После чего — сбежал. В распоряжении правоохранителей было видео с камер наблюдения дома. Также они выяснили, какую машину водил злоумышленник.

Разбойника задержали в течение суток во Львове при содействии КОРДа, ему уже предъявили подозрение в разбое и покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов.

Задержание подозреваемого во Львове
Задержание подозреваемого во Львове
Подозреваемый в нападении на полицейского
Подозреваемый в нападении на полицейского
Задержание подозреваемого в нападении на полицейского во Львове
Задержание подозреваемого в нападении на полицейского во Львове

Он находится под стражей. Его проверяют на причастность к другим кражам в Ивано-Франковской области.

Ранее "Телеграф" писал, что полицейский в Одессе устроил ДТП, его подозревали в вождении в нетрезвом виде.

Теги:
#Ивано-Франковск #Ивано-Франковская область #Ножевые ранения #Нападение на полицейского
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