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Поліцейський вижив після 14 ударів ножем в Івано-Франківську (фото 18+, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Будинок, де поранили поліцейського Новина оновлена 24 вересня 2021, 16:51
Будинок, де поранили поліцейського

На правоохоронця напали у нього вдома.

Три поранення в шию, три в груди, одне — з пошкодженням легенів. Всього 14 ножових ударів завдав злодій поліцейському під час пограбування його квартири в Івано-Франківську в мікрорайоні "Пасічна".

Про це повідомляє обласна прокуратура.

Співробітник правоохоронних органів вижив. Він знаходиться під опікою медиків. Надзвичайна подія сталася 23 вересня. 43-річний підозрюваний проник в квартиру поліцейського, щоб пограбувати житло.

Квартира в якій напали на поліцейського
Квартира в якій напали на поліцейського
Опитування свідків у Івано-Франківську
Опитування свідків у Івано-Франківську
Кадр з системи відеоспостереження
Кадр з системи відеоспостереження
Опитування свідків
Опитування свідків

Той перебував у приміщенні і злодій напав на нього, коли правоохоронець намагався його затримати. Після чого — втік. У розпорядженні правоохоронців було відео з камер спостереження будинку. Також вони з’ясували, яку машину водив зловмисник.

Розбійника затримали протягом доби у Львові за сприяння КОРДу, йому вже пред’явили підозру в розбої і замаху на вбивство співробітника правоохоронних органів.

Затримання підозрюваного у Львові
Затримання підозрюваного у Львові
Підозрюваний у нападі на поліцейського
Підозрюваний у нападі на поліцейського
Затримання підозрюваного в нападі на поліцейського у Львові
Затримання підозрюваного в нападі на поліцейського у Львові

Він знаходиться під вартою. Його перевіряють на причетність до інших крадіжок в Івано-Франківській області.

Раніше "Телеграф" писав, що поліцейський в Одесі влаштував ДТП, його підозрювали в водінні напідпитку.

Теги:
#Івано-Франківськ #Івано-Франківська область #Ножові поранення #Напад на поліцейського
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