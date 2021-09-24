Поліцейський вижив після 14 ударів ножем в Івано-Франківську (фото 18+, відео)

На правоохоронця напали у нього вдома.

Три поранення в шию, три в груди, одне — з пошкодженням легенів. Всього 14 ножових ударів завдав злодій поліцейському під час пограбування його квартири в Івано-Франківську в мікрорайоні "Пасічна".

Про це повідомляє обласна прокуратура.

Співробітник правоохоронних органів вижив. Він знаходиться під опікою медиків. Надзвичайна подія сталася 23 вересня. 43-річний підозрюваний проник в квартиру поліцейського, щоб пограбувати житло.

Квартира в якій напали на поліцейського Опитування свідків у Івано-Франківську Кадр з системи відеоспостереження Опитування свідків

Той перебував у приміщенні і злодій напав на нього, коли правоохоронець намагався його затримати. Після чого — втік. У розпорядженні правоохоронців було відео з камер спостереження будинку. Також вони з’ясували, яку машину водив зловмисник.

Розбійника затримали протягом доби у Львові за сприяння КОРДу, йому вже пред’явили підозру в розбої і замаху на вбивство співробітника правоохоронних органів.

Затримання підозрюваного у Львові Підозрюваний у нападі на поліцейського Затримання підозрюваного в нападі на поліцейського у Львові

Він знаходиться під вартою. Його перевіряють на причетність до інших крадіжок в Івано-Франківській області.

Раніше "Телеграф" писав, що поліцейський в Одесі влаштував ДТП, його підозрювали в водінні напідпитку.