Поліцейський вижив після 14 ударів ножем в Івано-Франківську (фото 18+, відео)
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На правоохоронця напали у нього вдома.
Три поранення в шию, три в груди, одне — з пошкодженням легенів. Всього 14 ножових ударів завдав злодій поліцейському під час пограбування його квартири в Івано-Франківську в мікрорайоні "Пасічна".
Про це повідомляє обласна прокуратура.
Співробітник правоохоронних органів вижив. Він знаходиться під опікою медиків. Надзвичайна подія сталася 23 вересня. 43-річний підозрюваний проник в квартиру поліцейського, щоб пограбувати житло.
Той перебував у приміщенні і злодій напав на нього, коли правоохоронець намагався його затримати. Після чого — втік. У розпорядженні правоохоронців було відео з камер спостереження будинку. Також вони з’ясували, яку машину водив зловмисник.
Розбійника затримали протягом доби у Львові за сприяння КОРДу, йому вже пред’явили підозру в розбої і замаху на вбивство співробітника правоохоронних органів.
Він знаходиться під вартою. Його перевіряють на причетність до інших крадіжок в Івано-Франківській області.
Раніше "Телеграф" писав, що поліцейський в Одесі влаштував ДТП, його підозрювали в водінні напідпитку.
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