Пострадали дети, а полицейский на грани смерти: появились фото с места ДТП под Одессой
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Пять человек получили травмы различной степени тяжести.
Под Одессой, неподалеку от села Сычавка, полицейский кроссовер Renault вылетел с дороги и перевернулся после столкновения с двигавшейся на встречу легковушкой "Мицубиси".
Деталями происшествия поделилось издание "Новости N".
По его информации, полицейские пытались кого-то остановить из-за чего выехали на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.
Известно, что в "Мицубиси" находилась женщина и двое детей 2-х и 4-х лет. Их забрали с места происшествия свидетели ДТП.
Издание пишет, что они пострадали, однако о серьезности их травм не сообщает.
В полицейском кроссовере находились двое правоохранителей. Состояние водителя оценили, как тяжелое.
Также сообщается, что травмы получила еще одна патрульная, которая находилась на пассажирском сидении.
Обоих правоохранителей забрала с места "скорая помощь".
На месте работают спасатели и другие полицейские.
Как сообщалось ранее, в Киеве на бульваре Дружбы народов легковушка Mazda на большой скорости залетела под грузовик. Несмотря на довольно серьезные повреждения, водитель и пассажир легковушки повреждений чудом избежали.
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