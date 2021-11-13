Укр

Пострадали дети, а полицейский на грани смерти: появились фото с места ДТП под Одессой

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП под Одессой Новость обновлена 13 ноября 2021, 20:10
ДТП под Одессой

Пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Под Одессой, неподалеку от села Сычавка, полицейский кроссовер Renault вылетел с дороги и перевернулся после столкновения с двигавшейся на встречу легковушкой "Мицубиси".

Деталями происшествия поделилось издание "Новости N".

По его информации, полицейские пытались кого-то остановить из-за чего выехали на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.

Известно, что в "Мицубиси" находилась женщина и двое детей 2-х и 4-х лет. Их забрали с места происшествия свидетели ДТП.

Издание пишет, что они пострадали, однако о серьезности их травм не сообщает.

В полицейском кроссовере находились двое правоохранителей. Состояние водителя оценили, как тяжелое.

Также сообщается, что травмы получила еще одна патрульная, которая находилась на пассажирском сидении.

Обоих правоохранителей забрала с места "скорая помощь".

На месте работают спасатели и другие полицейские.

Полицейский Рено столкнулся с Мицубиси возле Сычавки
Полицейский Рено столкнулся с Мицубиси возле Сычавки
В ДТП пострадали двое полицейских
В ДТП пострадали двое полицейских
Также пострадала женщина и двое детей в Мицубиси
Также пострадала женщина и двое детей в Мицубиси
На месте работают спасатели
На месте работают спасатели

Как сообщалось ранее, в Киеве на бульваре Дружбы народов легковушка Mazda на большой скорости залетела под грузовик. Несмотря на довольно серьезные повреждения, водитель и пассажир легковушки повреждений чудом избежали.

Теги:
#Одесса #ДТП #Николаев #Одесская область
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