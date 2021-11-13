На трассе под Одессой на крышу перевернулся полицейский кроссовер (видео)

Автомобиль буквально перевернулся кверху днищем

На участке трассы М-14 Одесса-Николаев неподалеку села Сычавка в субботу, 13 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейских.

Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".

Что стало причиной аварии, неизвестно. Сообщается лишь, что полицейский кроссовер Renault Duster вылетел на обочину, после чего перевернулся на крышу.

Место аварии на карте

Нет сведений и о вероятных пострадавших или погибших. Однако, по словам очевидцев, на месте кроме полицейских работают также медики и спасатели. Вполне вероятно, что находящихся в салоне автомобиля людей пришлось освобождать с помощью специальной техники.

Пользователи сети уже отметили, что из ролика можно понять: полицейский автомобиль перевернулся в результате столкновения с еще одной машиной, у которой слегка помят капот. При этом второй автомобиль находится на встречной полосе дороги, что может означать вину его водителя за случившуюся аварию.

Добавим, что село Сычавка, возле которой случилось ДТП, находится в Одесской области неподалеку от курортных городков Южный и Коблево.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошла ночная авария, в которой легковушка буквально влетела под грузовик.