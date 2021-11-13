Укр

На трассе под Одессой на крышу перевернулся полицейский кроссовер (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
328
Инцидент произошел рядом с селом Сычавка Новость обновлена 13 ноября 2021, 17:12
Инцидент произошел рядом с селом Сычавка

Автомобиль буквально перевернулся кверху днищем

На участке трассы М-14 Одесса-Николаев неподалеку села Сычавка в субботу, 13 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейских.

Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".

Что стало причиной аварии, неизвестно. Сообщается лишь, что полицейский кроссовер Renault Duster вылетел на обочину, после чего перевернулся на крышу.

Место аварии на карте
Место аварии на карте

Нет сведений и о вероятных пострадавших или погибших. Однако, по словам очевидцев, на месте кроме полицейских работают также медики и спасатели. Вполне вероятно, что находящихся в салоне автомобиля людей пришлось освобождать с помощью специальной техники.

Пользователи сети уже отметили, что из ролика можно понять: полицейский автомобиль перевернулся в результате столкновения с еще одной машиной, у которой слегка помят капот. При этом второй автомобиль находится на встречной полосе дороги, что может означать вину его водителя за случившуюся аварию.

Добавим, что село Сычавка, возле которой случилось ДТП, находится в Одесской области неподалеку от курортных городков Южный и Коблево.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошла ночная авария, в которой легковушка буквально влетела под грузовик.

Теги:
#Одесса #ДТП #Полиция
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
Украина
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Категория
Андрей Бублик
"Очередной кризис не стал для нас шоком, украинский бизнес трудно удивить", - Андрей Бублик, Кока-Кола Украина
Дата публикации
Категория
Финны неожиданно побеждают на выезде
Сборная Украины рискует не попасть на чемпионат мира по футболу после победы Финляндии над Боснией (видео)
Дата публикации
Категория
Остатки машины после взрыва
Нужна помощь: украинцы собирают средства для семей погибших на Донбассе десантников
Дата публикации
Категория
Украинцам предлагают несколько способов записаться на прививку от COVID-19
Запись на вакцинацию от коронавируса в Украине: как и где это сделать