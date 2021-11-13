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На трасі під Одесою на дах перекинувся поліцейський кросовер (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Інцидент стався поряд із селом Сичавка Новина оновлена 13 листопада 2021, 17:12
Інцидент стався поряд із селом Сичавка

Автомобіль буквально перекинувся догори днищем

На ділянці траси М-14 Одеса-Миколаїв неподалік села Сичавка у суботу, 13 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейських.

Відео з місця подій опублікували у Telegram-каналі "Одеса INFO".

Що спричинило аварію, невідомо. Повідомляється лише, що поліцейський кросовер Renault Duster вилетів на узбіччя, після чого перекинувся на дах.

Місце аварії на карті
Місце аварії на карті

Немає відомостей і про ймовірних постраждалих чи загиблих. Проте, за словами очевидців, на місці, окрім поліцейських, працюють також медики та рятувальники. Цілком ймовірно, що людей, що знаходяться в салоні автомобіля, довелося звільняти за допомогою спеціальної техніки.

Користувачі мережі вже зазначили, що з ролика можна зрозуміти: поліцейський автомобіль перекинувся внаслідок зіткнення з ще однією машиною, у якої трохи пом’ятий капот. При цьому інша автівка знаходиться на зустрічній смузі дороги, що може означати, ніби саме її водій є винуватцем аварії.

Додамо, що село Сичавка, біля якої сталося ДТП, знаходиться на Одещині неподалік курортних містечок Південне та Коблеве.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві сталася нічна аварія, в якій легковик буквально влетів під вантажівку.

Теги:
#Одеса #ДТП #Поліція
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