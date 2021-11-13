На трасі під Одесою на дах перекинувся поліцейський кросовер (відео)

Автомобіль буквально перекинувся догори днищем

На ділянці траси М-14 Одеса-Миколаїв неподалік села Сичавка у суботу, 13 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейських.

Відео з місця подій опублікували у Telegram-каналі "Одеса INFO".

Що спричинило аварію, невідомо. Повідомляється лише, що поліцейський кросовер Renault Duster вилетів на узбіччя, після чого перекинувся на дах.

Місце аварії на карті

Немає відомостей і про ймовірних постраждалих чи загиблих. Проте, за словами очевидців, на місці, окрім поліцейських, працюють також медики та рятувальники. Цілком ймовірно, що людей, що знаходяться в салоні автомобіля, довелося звільняти за допомогою спеціальної техніки.

Користувачі мережі вже зазначили, що з ролика можна зрозуміти: поліцейський автомобіль перекинувся внаслідок зіткнення з ще однією машиною, у якої трохи пом’ятий капот. При цьому інша автівка знаходиться на зустрічній смузі дороги, що може означати, ніби саме її водій є винуватцем аварії.

Додамо, що село Сичавка, біля якої сталося ДТП, знаходиться на Одещині неподалік курортних містечок Південне та Коблеве.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві сталася нічна аварія, в якій легковик буквально влетів під вантажівку.