Водитель родился в рубашке: ночью в Киеве легковушка "влетела" под грузовик (фото)
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В салоне Mazda находились иностранцы
В Киеве ночь с 12 на 13 ноября не обошлась без дорожно-транспортных происшествий. Так, на бульваре Дружбы народов неподалеку автозаправочной станции легковушка на всей скорости влетела в грузовик.
Подробности сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Известно, что виновником автокатастрофы предварительно считается водитель легкового авто Mazda. Именно он врезался в грузовик, пока тот стоял из-за красного сигнала светофора.
Очевидцы утверждают, что легковушка летела с огромной скоростью. Именно это "помогло" ей частично "пролезть" под грузовик при столкновении.
Стоит отметить, что в салоне Mazda находилось двое людей — водитель и его друг, оба иностранцы. Им обоим чудом удалось выжить. Обоих мужчин направили в больницу, дабы те прошли все тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Подозревается, что именно вещества могли стать настоящей причиной случившейся аварии.
Водитель грузовика же не пострадал, лишь почувствовал сильный удар при столкновении. Из машин больше всего увечий получила, конечно, Mazda — передняя часть авто была смята из-за попадания под днище грузовик.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о жуткой автоаварии, произошедшей неподалеку Днепра — там автомобиль буквально нанизало на отбойник шоссе.
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