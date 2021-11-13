Укр

Водитель родился в рубашке: ночью в Киеве легковушка "влетела" под грузовик (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Водитель легковушки гнал по шоссе с большой скоростью
Водитель легковушки гнал по шоссе с большой скоростью

В салоне Mazda находились иностранцы

В Киеве ночь с 12 на 13 ноября не обошлась без дорожно-транспортных происшествий. Так, на бульваре Дружбы народов неподалеку автозаправочной станции легковушка на всей скорости влетела в грузовик.

Подробности сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Известно, что виновником автокатастрофы предварительно считается водитель легкового авто Mazda. Именно он врезался в грузовик, пока тот стоял из-за красного сигнала светофора.

Авария произошла на светофоре
Авария произошла на светофоре
Легковушка влетела достаточно глубоко
Легковушка влетела достаточно глубоко

Очевидцы утверждают, что легковушка летела с огромной скоростью. Именно это "помогло" ей частично "пролезть" под грузовик при столкновении.

Заезд получился капитальным
Заезд получился капитальным
Машина сильно пострадала
Машина сильно пострадала

Стоит отметить, что в салоне Mazda находилось двое людей — водитель и его друг, оба иностранцы. Им обоим чудом удалось выжить. Обоих мужчин направили в больницу, дабы те прошли все тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Подозревается, что именно вещества могли стать настоящей причиной случившейся аварии.

Mazda фактически стала "новыми колесами" для грузовика
Mazda фактически стала "новыми колесами" для грузовика

Водитель грузовика же не пострадал, лишь почувствовал сильный удар при столкновении. Из машин больше всего увечий получила, конечно, Mazda — передняя часть авто была смята из-за попадания под днище грузовик.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о жуткой автоаварии, произошедшей неподалеку Днепра — там автомобиль буквально нанизало на отбойник шоссе.

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