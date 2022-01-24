У лютому хліб знову подорожчає: хлібопекарі озвучили причину

Експерти зазначають, що подорожчання хліба буде, але завдяки вжитим заходам покупці майже не відчують нових цін

Зростання цін на природний газ у 2021 році спонукало українських пекарів заявити про майбутню катастрофу на ринку хлібопродуктів. Десятикратне подорожчання блакитного палива, а також підвищення цін на електроенергію, борошно, яйця та інші складові виробництва хліба загрожувало тим, що вже в січні українці могли залишитися без ключового харчового продукту, оскільки багато підприємств змушені були б зупинитися.

Втім, влада пішла назустріч виробникам і вжила низку заходів, щоб уникнути катастрофи на ринку хлібопродуктів.

У Всеукраїнській Асоціації пекарів (ВАП) "Телеграфу" розповіли, які кроки уряду вплинули на ринок і на що українцям чекати від цін на хліб у лютому.

Найгіршого вдалося уникнути

Як зізнається перший віцепрезидент ВАП Олександр Тараненко, завдяки оперативному втручанню Кабміну та профільного Міністерства агрополітики, великих проблем на ринку хлібопродуктів вдалося уникнути.

Перший віце-президент ВАП Олександр Тараненко

"Через зростання цін у 2021 році – на природний газ у 10 разів, на електроенергію у 2,5 раза, борошна на 50%, собівартість виробництва хліба зросла на 50%, а ціна хліба на 18%. У результаті нам би довелося підіймати відпускні ціни на свою продукцію ще як мінімум на 10-15% вже в січні, інакше до половини підприємств галузі змушені були б зупинитися і виник би дефіцит хліба", — говорить про найгірший варіант, якого вдалося уникнути, співрозмовник "Телеграфа".

Завдяки ж Постанові Кабміну №1435 хлібопекарі отримали природний газ українського видобутку за дешевшою ціною. Так, на аукціоні 17 січня середня ціна пільгового природного газу для галузі склала 11 тисяч гривень за 1000 кубів, за ринкових 60 тисяч у грудні.

"Наразі ми забезпечені пільговим газом до кінця місяця і можемо працювати впевнено", — робить висновок Олександр Тараненко.

Подорожчання буде, але споживач його не відчує

Водночас як зізнається співрозмовник "Телеграфа", навіть пільговий природний газ для галузі на лютий коштуватиме вдвічі дорожче, ніж у січні — його середня ціна становитиме близько 20 тисяч гривень за тисячу кубів замість 11 тисяч, які пекарі заплатили 17 січня.

Додайте сюди можливе зростання цін на борошно, цукор, яйця, жири та інші складові хліба. Тож ймовірно, що в лютому хліб може додати до своєї ціни до гривні. Але на тлі того, що могло б бути — а хліб міг подорожчати без допомоги держави приблизно на 8-10 гривень, споживачі цього зростання особливо не відчують", — вважає Олександр Тараненко.

Цікаво, що після введення державного регулювання на хліб та олію обидва продукти знову подорожчали.