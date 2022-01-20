"Дичина якась виходить": Україна закуповує турецьке борошно зі своєї ж чи російської пшениці

Дефіцит хлібобулочної продукції не прогнозують, але по кишені обивателя може вдарити

У 2022 році в Україні прогнозується значне збільшення вартості хліба — на 25% від початкової. Це пов’язано і з подорожчанням газу, і із закупівлею муки у турецьких виробників. Втім, із країною походження цієї сировини може виявитися не все так просто.

Докладніше про незвичайну ситуацію, що склалася із закупівлею борошна, розповіла на своїй Facebook-сторінці фінансовий експерт Ганна Ковальчук.

Після появи інформації про імпорт дуже важливого товару з Туреччини, багато українців запитали, а де ж вітчизняна продукція. Зрозуміло, значна кількість борошна була спрямована на експорт до різних країн.

І тут, за словами Ковальчука, вже тут є перший цікавий момент. У Туреччині, де минулий рік видався надто спекотним і не надто врожайним для пшениці, головними імпортерами борошна є Україна та Росія.

"Країна сильно не добрала зерна, урожай пшениці зменшився на 14% у порівнянні з минулим роком і склав 17,7 млн тонн. Враховуючи, що внутрішнє споживання оцінюється мінімум у 19 млн тонн (є оцінки і на рівні 22 млн тонн), то формування експортного надлишку виглядає, м’яко кажучи, малоймовірним", — наголосила експерт.

Також вона звертає увагу на те, що понад 40% експортованої до Туреччини агропродукції з Росії припадає саме на борошно. Зрозуміло, такі цифри викликають підозри в тому, що імпортована Україною сировина може бути аж ніяк не початково турецькою.

"Туреччина могла імпортувати пшеницю не з одного джерела, і не факт, що нам дісталося борошно з російської пшениці, — пише Ковальчук, відразу уточнюючи: — Звичайно, могла, тільки крім Росії основний постачальник пшениці до Туреччини — це Україна. На ці дві країни у сезоні 2020/21 довелося 95% всіх поставок. І тоді виходить, що це борошно ми купили самі у себе, тільки дуже дорожче, і це ще більша дичина".

Додамо, що на тлі появи інформації про ймовірний дефіцит хліба для українців у 2022 році, уряд перейнявся держрегулюванням цін на такі товари. "Телеграф" докладно пояснював, як саме має спрацювати такий спосіб зниження вартості продукції.