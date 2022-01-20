"Дичь какая-то получается": Украина закупает турецкую муку из своей же или российской пшеницы

Дефицита хлебобулочной продукции не прогнозируют, но по карману обывателя может ударить

В 2022 году прогнозируется значительное увеличение стоимости хлеба — на 25% от изначальной. Это связано и с подорожанием газа, и с закупкой муки у турецких производителей. Впрочем, со страной происхождения этого сырья может оказаться не все так просто.

Подробнее о необычной ситуации, что сложилась с закупкой муки, рассказала на своей Facebook-странице финансовый эксперт Анна Ковальчук.

После появления информации об импорте весьма важного товара из Турции, многие украинцы задались вопросом, а где же отечественная продукция. Разумеется, большое количество муки было направлено на экспорт в различные страны.

И здесь, по словам Ковальчук, уже встречается первый интересный момент. В Турции, где прошлый год выдался слишком уж жарким и не слишком урожайным для пшеницы, главными импортерами муки являются Украина и Россия.

"Страна сильно недобрала зерна, урожай пшеницы уменьшился на 14% по сравнению с прошлым годом и составил 17,7 млн тонн. Учитывая, что внутреннее потребление оценивается минимум в 19 млн тонн (есть оценки и на уровне 22 млн тонн), то формирование экспортного излишка выглядит, мягко говоря, маловероятным", — подчеркнула эксперт.

Также она обращает внимание на то, что более 40% экспортированной в Турцию агропродукции из России приходится именно на муку. Разумеется, такие цифры вызывают подозрения в том, что импортированное Украиной сырье может быть отнюдь не исконно турецким.

"Турция могла импортировать пшеницу не из одного источника, и не факт, что нам досталась мука из российской пшеницы, — пишет Ковальчук, тут же уточняя: — Конечно, могла, только помимо России основной поставщик пшеницы в Турцию это Украина. На эти две страны в сезоне 2020/21 пришлось 95% всех поставок. И тогда выходит, что эту муку мы купили сами у себя, только сильно дороже, и это еще большая дичь".

Добавим, что на фоне появления информации о вероятном дефиците хлеба для украинцев в 2022 году, правительство озаботилось госрегулировкой цен на такие товары. "Телеграф" подробно объяснял, как именно должен сработать подобный способ снижения стоимости продукции.