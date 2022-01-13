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Хлеб взлетит в цене? Украинские производители не получили льготной цены на газ

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Производители хлеба терпят убытки из цен на газ Новость обновлена 13 января 2022, 18:47
Производители хлеба терпят убытки из цен на газ

Если украинские хлебные предприятия не достигнут договоренности по льготных ценах на газ, то их продукция может заметно подорожать.

В Украине не исключают, что из-за дальнейшего роста цен на газ поднимутся и цены на хлеб.

Об этом сообщил глава Объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко в комментарии "Українським Новинам".

Он отметил, что 31 декабря хлебопекарные и мукомольные предприятия заключили меморандум, который должен ограничить рост цен на хлеб, однако пока он не работает, поскольку не решен вопрос о снабжении этих компаний газом по льготной цене.

Васильченко указывает, что с начала 2021 года цена на газ для предприятий выросла в 10 раз из-за чего им приходится закупать его по цене 47-58 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Он добавил, что из-за этого производители хлеба терпят убытки.

Промежуточным решением являлось достижение договоренности о том, что цены на хлебобулочную продукцию поднимутся на 10% в январе. Однако если в случае отсутствия соглашения о льготной цене на газ, цены на хлеб будут расти и далее.

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2021 года правительство Украины внесло батон и подсолнечное масло в список социально значимых продуктов. Это подразумевает, что производителям этой продукции придется заранее информировать о планах поднять на них цену.

Также Кабмин предложил ограничить торговую надбавку на природный газ для производителей муки, хлеба и ряда других продуктов.

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#Цены #Продукты #Хлеб
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