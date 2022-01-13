Хліб злетить у ціні? Українські виробники не отримали пільгової ціни на газ

Якщо українські хлібні підприємства не досягнуть домовленості щодо пільгових цін на газ, то їхня продукція може помітно подорожчати.

В Україні не виключають, що через подальше зростання цін на газ піднімуться і ціни на хліб.

Про це повідомив голова Об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" Олександр Васильченко у коментарі "Українським Новинам".

Він зазначив, що 31 грудня хлібопекарські та борошномельні підприємства уклали меморандум, який має обмежити зростання цін на хліб, проте поки що він не працює, оскільки не вирішено питання про постачання для цих компаній газу за пільговою ціною.

Васильченко вказує, що з початку 2021 року ціна на газ для підприємств зросла в 10 разів, через що їм доводиться закуповувати його за ціною 47-58 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Він додав, що через це виробники хліба зазнають збитків.

Проміжним рішенням було досягнення домовленості про те, що ціни на хлібобулочну продукцію піднімуться на 10% у січні. Однак якщо у разі відсутності угоди про пільгову ціну на газ, ціни на хліб зростатимуть і надалі.

Як повідомлялося раніше, 31 грудня 2021 року уряд України вніс батон і соняшникову олію до списку соціально значущих продуктів. Це означає, що виробникам цієї продукції доведеться заздалегідь інформувати про плани підняти на них ціну.

Також Кабмін запропонував обмежити торгову надбавку на природний газ для виробників борошна, хліба та інших продуктів.