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Після введення держрегулювання перерахували ціни на хліб та олію: скільки вони зараз коштують у магазинах

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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В Україні запроваджено держрегулювання цін на низку продуктів Новина оновлена 23 січня 2022, 21:14
В Україні запроваджено держрегулювання цін на низку продуктів

Скільки коштує хліб та соняшникова олія у магазинах.

Після запровадження державного регулювання на низку соціально значимих товарів ціни них змінилися.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Зокрема вартість соняшникової олії "Олейна" в середньому зросла майже на 2 гривні за 850 мл, а "Щедрого дара" опустилася більш ніж на 50 копійок за 870 мл.

Ціни на олію
Ціни на олію

Майже на гривню зросла вартість пшеничного нарізного хліба, а цільний буханець подорожчав майже до 26 гривень.

Ціни на хліб пшеничний
Ціни на хліб пшеничний

А ось вартість батона трохи впала і тепер у середньому становить 20 гривень за штуку.

Ціни на батон
Ціни на батон

Як повідомлялося раніше, в Україні вартість продуктів харчування та інших товарів поповзла вгору через вартість природного газу. Економічний експерт Борис Кушнірук розповідав "Телеграфу", що у 2022 році варто також чекати зростання цін на медикаменти та комунальні послуги.

В "Укрхлібпромі" заявляли, що з початку 2021 року ціна на газ для підприємств зросла в 10 разів, через що виробники хліба зазнають збитків. Там попередили, що якщо їм не вдасться домовитися з державою про пільгову ціну на газ, то подальшого зростання цін на продукцію не уникнути.

У торговельній мережі "АТБ" заявили, що гранична націнка, яку встановив Кабмін на соціально значущі продукти, не покриває витрат постачальників на логістику. Зрештою це може обернутися тим, що ці продукти просто зникнуть із полиць супермаркетів.

Теги:
#Хліб #Батон #Соняшникова олія
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