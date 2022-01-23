После введения госрегулирования пересчитали цены на хлеб и подсолнечное масло: сколько они сейчас стоят в магазинах

Сколько стоит хлеб и подсолнечное масло в магазинах.

После введения государственного регулирования на ряд социально значимых продуктов цены на них изменились.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

В частности стоимость подсолнечного масла "Олейна" в среднем выросла почти на 2 гривны за 850 мл., а "Щедрого дара" опустилась более чем на 50 копеек за 870 мл.

Цены на подсолнечное масло

Почти на гривну выросла стоимость пшеничного нарезного хлеба, а цельная буханка подорожала почти до 26 гривен.

Цены на хлеб пшеничный

А вот стоимость батона слегка упала и теперь в среднем составляет 20 гривен за штуку.

Цены на батон

Как сообщалось ранее, в Украине стоимость продуктов питания и других товаров поползла вверх из-за стоимости природного газа. Экономический эксперт Борис Кушнирук рассказывал "Телеграфу", что в 2022 году стоит также ждать роста цен на медикаменты и коммунальные услуги.

В "Укрхлебпроме" заявляли, что с начала 2021 года цена на газ для предприятий выросла в 10 раз, из-за чего производители хлеба терпят убытки. Там предупредили, что если им не удастся договориться с государством о льготной цене на газ, то дальнейшего роста цен на продукцию будет не избежать.

В торговой сети "АТБ" же заявили, что предельная наценка, которую установил Кабмин на социально значимые продукты, не покрывает расходов поставщиков на логистику. В конечном итоге это может обернуться тем, что эти продукты просто исчезнут с полок супермаркетов.