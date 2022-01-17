Масло, яйца и гречка могут исчезнуть с полок супермаркетов: в чем причина

Из-за роста цен на газ, производителям некоторых продуктов питания станет невыгодно реализовывать свою продукцию.

Недавно правительство Украины приняло постановление о введении фиксированной наценки на ряд категорий продуктов питания. Это должно было остановить рост цен на продукцию, но вместо этого грозит полным исчезновением их из полок супермаркетов.

Об этом написал генеральный директор торговой сети "АТБ" Борис Марков на своей странице в Фейсбук.

Он отмечает, что предельная наценка в 10% не покрывает расходов на логистику, сезонное списание и другие операции, что может привести к приостановке реализации этой продукции поставщиками "до момента налаживания всех процессов".

Марков отмечает, что соответствующая инициатива Кабмина не обсуждалась с участниками рынка, а реализаторов просто поставили перед фактом. Более того, он указывает, что она выглядит, как "инструмент лоббирования".

"Производители сегодня вынуждены повышать цены, по причинам роста цен на энергоносители (газ), а также других факторов, составляющих при формировании себестоимости продукции. Причем данная тенденция, по многим прогнозам, будет только усиливаться", — отметил гендиректор "АТБ"

Вместе с тем он рекомендует подойти к решению этой проблемы с четким пониманием механизмов роста цен, а также включить в дискуссию всех участников рынка.

Напомним, в список продуктов, на которые вводится госрегулирование цен, входят:

гречневая крупа;

сахар;

пшеничная мука высшего сорта;

вермишель из высших сортов пшеницы;

пастеризованное молоко жирностью 2,5%;

подсолнечное масло;

яйца куриные категории С1;

куриная тушка;

сливочное масло жирностью в 72,5%;

батон;

хлеб ржано-пшеничный.

Как сообщалось ранее, в "Укрхлебпроме" заявляли, что между производителями хлеба и государством так и не было заключено соглашение о льготных ценах на газ, а потому цены их продукцию в будущем могут вырасти.