Олія, яйця та гречка можуть зникнути з полиць супермаркетів: у чому причина

Через зростання цін на газ виробникам деяких харчових продуктів стане невигідно реалізовувати свою продукцію.

Нещодавно уряд України ухвалив постанову про запровадження фіксованої націнки на низку категорій продуктів харчування. Це мало зупинити зростання цін на продукцію, але натомість загрожує повним зникненням їх із полиць супермаркетів.

Про це написав генеральний директор торгової мережі "АТБ" Борис Марков на своїй сторінці у Фейсбуку.

Він зазначає, що гранична націнка у 10% не покриває витрат на логістику, сезонне списання та інші операції, що може призвести до зупинення реалізації цієї продукції постачальниками "до моменту налагодження всіх процесів".

Марков зазначає, що відповідну ініціативу Кабміну не обговорювали з учасниками ринку, а реалізаторів просто поставили перед фактом. Мало того, він вказує, що вона виглядає як "інструмент лобіювання".

"Виробники сьогодні змушені підвищувати ціни, з причин зростання цін на енергоносії (газ), а також інших факторів, що становлять при формуванні собівартості продукції. Причому дана тенденція, за багатьма прогнозами, лише посилюватиметься", — зазначив гендиректор "АТБ"

Водночас він рекомендує підійти до розв'язання цієї проблеми із чітким розумінням механізмів зростання цін, а також включити у дискусію всіх учасників ринку.

Нагадаємо, до списку продуктів, на які вводиться держрегулювання цін, входять:

гречана крупа;

цукор;

пшеничне борошно вищого ґатунку;

вермішель із вищих сортів пшениці;

пастеризоване молоко жирністю 2,5%;

соняшникова олія;

яйця курячі категорії С1;

куряча тушка;

вершкове масло жирністю 72,5%;

батон;

хліб житньо-пшеничний.

Як повідомлялося раніше, в "Укрхлібпромі" заявляли, що між виробниками хліба та державою так і не було укладено угоду про пільгові ціни на газ, а тому ціни на їх продукцію в майбутньому можуть зрости.