Есть две новости – хорошая и плохая: почему в Украине растут цены и когда это закончится

Экономисты рассказали, какие продукты подорожают стремительнее всего в 2022-м

Рост продуктовых ценников был темой номер один весь 2021 год. СМИ наперебой сравнивали цены на еду в Украине и Европе и зачастую результаты оказывались не в нашу пользу. Особенно возмутительная ситуация сложилась с подсолнечным маслом: его стоимость в Украине, которая является крупнейшим экспортером, летом была выше, чем в европейских странах!

Есть ли для подорожания другие причины, кроме роста мировых цен на продовольствие? Цены на какие продукты в следующем году будут расти стремительнее всего? Поможет ли сдержать рост цен их государственное регулирование?

Ответы на эти вопросы – в сегодняшнем материале "Телеграфа".

Эффект Гиффена и мировые тенденции

Подсолнечное масло действительно стало антилидером прошлого года: по данным Госстата, цена на него за 12 месяцев взлетела почти в полтора раза (+47,3%). Также в топ-5 продуктов, которые больше всего подорожали, вошли сахар (+39,3%), яйца (+25,6%), хлеб (+18,1%), сливочное масло (+13,2%).

Аналитик Алексей Кущ считает, что налицо "эффект Гиффена", согласно которому спрос на определенную группу социальных товаров растет не при падении, а при росте цен. Звучит парадоксально, но этому есть объяснение. Дело в том, пояснят Кущ, что речь идет об относительно недорогих продуктах, которые занимают в потребительской корзине большой объем и им просто не находится равнозначной замены. В нашей стране к таким продуктам относятся как раз вышеперечисленные: подсолнечное масло, сахар, яйца, хлеб.

Но все же основная причина подорожания продуктов в Украине заключается в мировом росте цен на продовольствие.

"Экономика Украины очень сильно интегрирована в мировую экономику, поэтому если в мире спрос и цены на продукты растут, у нас не может быть по-другому", — говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин соглашается: Украина до такой степени интегрирована в мировой процесс, что внутренние причины подорожания – это фактически проявление внешних, так что они неразделимы.

"Возьмем, например, те же растущие цены на энергоносители – понятно, что они не могут не сказаться на продуктовых ценах, — отметил эксперт в беседе с "Телеграфом". – Или, скажем, такие цифры: мировые цены на продовольствие по данным ФАО за год выросли на 32%, и мы, как крупные импортеры, просто не можем отреагировать на этот скачок".

При этом, обращает внимание Олег Пендзин, в то время как цены на продукты в мире взлетели почти на треть, в Украине произошел гораздо меньший рост: по данным Госстата – на 11%, а согласно подсчетам экспертов Экономического дискуссионного клуба – на 18-19%.

"Спрос взлетел, а предложение – нет"

"Мировыми тенденциями" у нас сегодня принято объяснять все на свете, но тогда возникает другой закономерный вопрос: а что толкает цены вверх по всему миру?

"В мире цены на продукты росли из-за карантинов, вследствие которых в 2020-м резко упало и производство, и потребление, — говорит Охрименко. — В 2021-м карантины стали менее жесткими, спрос взлетел, а продуктов в достаточном количестве, отвечающем этому спросу, не оказалось. В результате рост спроса стимулировал рост цен".

Читайте также: Категория Экономика и Финансы Хлеб взлетит в цене? Украинские производители не получили льготной цены на газ Если украинские хлебные предприятия не достигнут договоренности по льготных ценах на газ, то их продукция может заметно подорожать.

Главная проблема — общемировой дефицит, согласен аналитик TeleTrade Сергей Родлер. Но присутствуют и другие факторы. Например, разгон инфляции в США и ЕС на фоне активной работы денежного "печатного станка", что перебрасывается на другие страны и приводит к увеличению стоимости продуктов на рынке в долларах и евро. Безусловно, влияет и энергетический кризис, способствующий росту издержек производителей на отопление и свет.

С ростом продуктовых цен сейчас сталкиваются по всему миру, причем чем выше зависимость от импорта, тем хуже ситуация в стране, продолжает Родлер. В этом плане Украине несколько повезло, однако стоит понимать, что высокие цены мотивируют отечественных экспортеров отправлять больше продукции за границу в ущерб внутреннему потребителю.

Что будет дорожать

У нас для вас две новости – хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что рост цен не бесконечен: производители и продавцы ограничены покупательской способностью населения. То есть хлеб или молоко по 100 грн никто покупать не будет.

Плохая новость заключается в том, что продукты все же продолжат дорожать. В частности, о том, что они терпят убытки из-за цен на газ, выросших за год в 10 раз, на днях заявили производители хлеба. По словам пекарей, 31 декабря хлебопекарные и мукомольные предприятия заключили меморандум, который должен ограничить рост цен на хлеб, однако пока он не работает, поскольку вопрос о снабжении этих компаний газом по льготной цене так и не решен.

Но хлеб – далеко не единственный продукт, на который поднимутся ценники. По словам Охрименко, также подрастут в цене мясо и молоко, хотя в целом, говорит эксперт, в 2022 году рост цен на продукты будет значительно меньше, чем в 2021-м.

"Пик роста цен уже пройден, теперь нас ожидает коррекция, — считает экономист. – Подорожают тепличные овощи из-за дорогого газа, но уже летом овощи из грунта будут очень дешевые".

Но до дешевых овощей из грунта еще надо дожить. А пока нас ждет стремительное подорожание этой группы, говорит Олег Пендзин. Это традиционный рост цен, который зимой связан с дороговизной хранения, а весной – с появлением ранних овощей.

"В целом закономерность очень простая: чем дешевле тот или иной продукт, тем выше вероятность, что он подорожает, — поясняет Пендзин. – Дело в том, что украинцы обеднели и переориентировались на дешевые продукты. А повышенный спрос ведет к росту цен. Простой пример: за прошлый год сливочное масло (около 250 грн за кг) подорожало на 13%, а подсолнечное (60 грн за литр) – почти в полтора раза. Та же закономерность прослеживается и с мясом: в то время как свинина подорожала на 8-9%, курятина поднялась в цене на четверть".

В свою очередь Сергей Родлер обращает внимание: было бы неправильным говорить о том, что проблемы начались недавно.

"Высокие издержки и сильная конкуренция со стороны европейских производителей заставляла отечественных игроков сокращать поголовье скота уже несколько лет, — напоминает эксперт. – Например, в 2020-м поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 4%, и тогда эти цифры даже не казались перебором, ведь годом ранее поголовье сократилось еще больше — на 6,3%. Понятно, что в условии новых проблем в 2021 году тенденция продолжилась: производство продукции животного происхождения уменьшилось более чем на 4,7%. А это молоко, мясо, яйца. Вот именно по этим направлениям и стоит ожидать наибольшего прироста цен".

По прогнозам эксперта, в 2022 году молоко может вырасти на 10%, более сложные молочные продукты — на 13%, мясо — на 20%, птица — на 11%.

"Это просто пиар"

То, что нас ждет дальнейший рост продуктовых ценников, не является секретом и для властей. В правительстве заговорили о введении продуктовых карточек, параллельно ограничив торговую наценку на целый ряд продуктов. Правда, эксперты говорят, что ни то, ни другое не в состоянии сдержать рост цен, но, как говорится, сделали все, что могли.

Александр Охрименко категоричен: государственное регулирование цен в нашей стране не работает, что было неоднократно проверено. Так что, говорит экономист, это, скорее, просто пиар, нежели действия, которые могут привести к реальным результатам.

Олег Пендзин также считает, что госрегулирование ни к чему не приведет. А помочь малообеспеченным может лишь прямая продуктовая дотация.

"Я в этом вопросе полностью согласен с Олегом Устенко, который говорил о возможности введения продуктовых карточек по "американскому образцу", — говорит Олег Пендзин. – Отмечу, что это не имеет ничего общего с карточками на продукты во времена дефицита: американская система предусматривает выделение малоимущим денег под покупку еды".

Алексей Кущ выступает против американского опыта в украинских реалиях и напоминает о других механизмах сдерживания цен. Например, о снижении НДС на продукты или введении механизма экспортных пошлин на продуктовое сырье и полуфабрикаты, по примеру того, как это было сделано для железной руды.

"Украина относится к тем немногим сырьевым странам мира, которая так и не создала свой резервный фонд, — констатировал Кущ. – И этот фонд можно было бы наполнять как раз за счет экспортной пошлины на продукты. В урожайные годы в него можно было бы собирать по 5-6 млрд долларов, а в годы с плохим урожаем или скачком цен компенсировать из него подорожание продуктов для малоимущих".

Сергей Родлер также склоняется к мысли, что продуктовые карточки не смогут исправить ситуацию, но зато смогут привести к различным махинациям и злоупотреблениям. По мнению эксперта, в первую очередь надо поддержать производителей: дать им льготные кредиты, облегчить налоговое бремя, бороться с дефицитом сырья и т.д. Но, к сожалению, никаких конкретных предложений по этому поводу со стороны власти пока нет.