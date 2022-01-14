Подорожало почти все: как изменились цены на продукты в Украине в 2022 году (инфографика)

Из списка популярных снизились в цене только два продукта.

В 2022 году по мнению специалистов, украинцев ждет серьезное подорожание стоимости многих категорий товаров — продуктов питания, медикаментов, коммунальных услуг.

В текущем году ожидается, что цены на еду взлетят на 10-15%. Эксперты связывают это в первую очередь с тем, что для украинских аграриев вырастить урожай станет дороже — подскочила стоимость удобрений и нефтепродуктов.

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"Телеграф" узнал, как изменилась за год стоимость основных продуктов из холодильника украинцев. Хлеб (батон белый, полукилограмовый) подорожал с 14,8 грн до 17,9, гречневая крупа с 37,4 до 47,8 грн.

Одно из главных украинских блюд — борщ, обойдется кулинарам дороже. Килограмм свинины в среднем по Украине подорожал со 115,9 грн до 123,8. Взлетели в цене вдвое и больше лук, капуста и свекла, подорожала морковь. Стала дешевле только картошка — в декабре 2021 за нее просили 8,8 грн против 10 грн 20 коп в аналогичный период 2020. Еще одним потерявшем в стоимости продуктом стали яблоки.

Изменение цен на продукты декабрь 2020/21 год

Чтобы помочь украинцам преодолеть грядущее подорожание возникла идея о продуктовых карточках. Она не нова и в отличие от советского предшественника не нацелена на гарантию получения товара, а позволяет бедным гражданам расплатиться за необходимые им продукты — согласно планам.

Ранее "Телеграф" писал, что с января в Украине произошли изменения в налоговой сфере и подорожала часть "коммуналки".