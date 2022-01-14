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Подорожчало майже все: як змінилися ціни на продукти в Україні у 2022 році (інфографіка)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Кошик з продуктами українцю обійдеться дорожче ніж рік тому Новина оновлена 14 січня 2022, 14:29
Кошик з продуктами українцю обійдеться дорожче ніж рік тому

Зі списку популярних знизились ціни лише на два продукти.

У 2022 році на думку фахівців, на українців чекає серйозне подорожчання вартості багатьох категорій товарів — продуктів харчування, медикаментів, комунальних послуг.

У поточному році очікується, що ціни на їжу злетять на 10-15%. Експерти пов’язують це насамперед із тим, що для українських аграріїв виростити врожай стане дорожчим — підскочила вартість добрив та нафтопродуктів.

"Телеграф" дізнався, як змінилася за рік вартість основних продуктів із холодильника українців. Хліб (батон білий, півкілограмовий) подорожчав із 14,8 грн до 17,9, гречана крупа з 37,4 до 47,8 грн.

Одна з головних українських страв — борщ, обійдеться кулінарам дорожче. Кілограм свинини в середньому по Україні подорожчав із 115,9 грн до 123,8. Злетіли в ціні вдвічі і більше цибуля, капуста та буряк, подорожчала морква. Стала дешевшою лише картопля — у грудні 2021 року за неї просили 8,8 грн проти 10 грн 20 коп в аналогічний період 2020. Ще одним продуктом, що втратив у вартості, стали яблука.

Зміна цін на продукти 2020/21 рік
Зміна цін на продукти 2020/21 рік

Щоб допомогти українцям подолати майбутнє подорожчання, виникла ідея про продуктові картки. Вона не нова і, на відміну від радянського попередника, не націлена на гарантію отримання товару, а дозволяє бідним громадянам розплатитися за необхідні їм продукти — згідно з планами.

Раніше "Телеграф" писав, що з січня в Україні відбулися зміни у податковій сфері та подорожчала частина "комуналки".

Теги:
#Україна #Ціни #Продукти #Зростання цін
Кошик з продуктами українцю обійдеться дорожче ніж рік тому
Україна
Подорожчало майже все: як змінилися ціни на продукти в Україні у 2022 році (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кошик з продуктами українцю обійдеться дорожче ніж рік тому
Подорожчало майже все: як змінилися ціни на продукти в Україні у 2022 році (інфографіка)
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