Рус

Ціни в Україні продовжать зростати у 2022 році: відома причина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10
Наслідки подорожчання сировини позначаться на продукції АПК Новина оновлена 13 січня 2022, 14:05
Наслідки подорожчання сировини позначаться на продукції АПК

Підвищення вартості одного ресурсу спричиняє ланцюгову реакцію.

Поки Кабінет Міністрів України намагається стримати зростання цін на основні соціальні категорії харчових продуктів, у 2022 році варто чекати на подорожчання та інших важливих товарів.

Як розповів "Телеграфу" економічний експерт Борис Кушнірук, підвищення вартості слід очікувати і на ринку медикаментів, і у сфері комунальних послуг.

Він пов’язує це зі зростанням ціни на газ. Кушнірук нагадує, що він є сировиною для мінеральних добрив. Через підвищення вартості газу частина виробників зменшила кількість товару, а наявні подорожчали.

Це позначиться на майбутньому врожаї — через високу вартість та нестачу добрив їх використовуватимуть менше. Внаслідок цього і дорожнечі нафтопродуктів зросте вартість товарів агропромислового комплексу. Це спричинить зростання цін на їжу.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти в економіці мають пропозиції, як стримати подорожчання або полегшити його. Одним із таких кроків влада бачить запровадження талонів на продукти.

Причини та передумови зміни вартості товарів в Україні "Телеграф" розбирав у матеріалі: Українців чекають рекордні подорожчання: чому 2022-й стане роком тотального зростання цін

Теги:
#Газ #Ціни #Продукти #Подорожчання
З вікон виривається дим
Харків
5 поверхів у диму, сотні студентів евакуйовано: у Харкові горить найбільший виш міста (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
З вікон виривається дим
5 поверхів у диму, сотні студентів евакуйовано: у Харкові горить найбільший виш міста (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Промисловість підіймає ціни на товари
На українців чекають рекордні подорожчання: чому 2022-й стане роком тотального зростання цін
Дата публікації
Категорія
Дівчина мала зв’язок із одруженим чоловіком
Боявся, що дізнається дружина: у загадковому вбивстві дівчини на Закарпатті з’явився підозрюваний (фото)
Дата публікації
Категорія
Доходи Путіна можуть стати надбанням громадськості
США завдадуть удару особисто по Путіну, якщо той знову полізе в Україну: опубліковано повний документ
Дата публікації
Категорія
Влітку хлопцю мало виповнитися 29 років
Був душею компанії: Миколаївщина прощається із загиблим на Донбасі солдатом (фото)