Ціни в Україні продовжать зростати у 2022 році: відома причина

Підвищення вартості одного ресурсу спричиняє ланцюгову реакцію.

Поки Кабінет Міністрів України намагається стримати зростання цін на основні соціальні категорії харчових продуктів, у 2022 році варто чекати на подорожчання та інших важливих товарів.

Як розповів "Телеграфу" економічний експерт Борис Кушнірук, підвищення вартості слід очікувати і на ринку медикаментів, і у сфері комунальних послуг.

Він пов’язує це зі зростанням ціни на газ. Кушнірук нагадує, що він є сировиною для мінеральних добрив. Через підвищення вартості газу частина виробників зменшила кількість товару, а наявні подорожчали.

Це позначиться на майбутньому врожаї — через високу вартість та нестачу добрив їх використовуватимуть менше. Внаслідок цього і дорожнечі нафтопродуктів зросте вартість товарів агропромислового комплексу. Це спричинить зростання цін на їжу.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти в економіці мають пропозиції, як стримати подорожчання або полегшити його. Одним із таких кроків влада бачить запровадження талонів на продукти.

Причини та передумови зміни вартості товарів в Україні "Телеграф" розбирав у матеріалі: Українців чекають рекордні подорожчання: чому 2022-й стане роком тотального зростання цін