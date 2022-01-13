Цены в Украине продолжат расти в 2022 году: известна причина

Повышение стоимости одного ресурса вызывает цепную реакцию.

Пока Кабинет министров Украины пытается сдержать рост цен на основные социальные категории пищевых продуктов, в 2022 году стоит ждать подорожания и других важных товаров.

Как рассказал "Телеграфу" экономический эксперт Борис Кушнирук повышение стоимости следует ожидать и на рынке медикаментов, и в сфере коммунальных услуг.

Он связывает это с ростом цены на газ. Кушнирук напоминает, что он является сырьем для производства минеральных удобрений. Из-за повышения стоимости газа часть производителей уменьшило количество товара, а имеющиеся — подорожали.

Это отразится на будущем урожае — из-за высокой стоимости и нехватки удобрений их используют меньше. Вследствие этого и дороговизны нефтепродуктов — вырастет стоимость товаров агропромышленного комплекса. Это повлечет за собой рост цен на еду.

Ранее "Телеграф" писал, что у экспертов в экономике есть предложения, как сдержать подорожание или облегчить его. Одним из таких шагов власть видит введение талонов на продукты.

Причины и предпосылки изменения стоимости товаров в Украине "Телеграф" разбирал в материале: Украинцев ждут рекордные подорожания: почему 2022-й станет годом тотального роста цен