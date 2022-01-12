Власть потеряла контроль над ценообразованием? Почему Кабмин пошел на регулирование цен на продукты

Экономические эксперты объяснили, что не так с идеей правительства об ограничении торговой надбавки на ряд продуктов в Украине

Кабинет министров Украины в среду, 12 января, расширил список продуктов, на которые будет действовать фиксированная наценка не более 10% до конца карантина.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему дорожают продукты и насколько эффективным может оказаться этот правительственный ход.

Три фактора роста цен на продукты в Украине

Согласно решению правительства, максимальная розничная до 10% от оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических и прочих услуг распространяется теперь не только на батон и ржано-пшеничный хлеб, но и на гречневую крупу, сахар, пшеничную муку высшего сорта, вермишель из высших сортов пшеницы, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, подсолнечное масло, куриные яйца категории С1, куриные тушки, а также сливочное масло жирностью 72,5%.

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок обращает внимание, что три позиции – сахар, яйца и подсолнечное масло – подорожали за год в совокупности более чем на 90%. При этом подсолнечное масло взлетело почти на 50%, сахар почти на 35%, а яйца – на 11,5%.

"Правительство фактически потеряло контроль над рынком ценообразования в Украине, потому вынуждено идти на регулирование цен, – поясняет эксперт. – А ведь следовало ранее озаботиться тем, чтобы не в ручном режиме сдерживать цены, а регулировать рынок, создать условия для интервенции с помощью выбросов дополнительных объемов продукции, которые пользуются спросом и провоцируют рост цен".

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Валерий Клочок уверен, что правительство проводило неэффективную политику. В частности, позволяя в больших объемах вывозить продукцию за границу. В итоге в Украине образовался дефицит.

"Второй фактор, влияющий на рост продуктовых цен – энергоносители. В стоимости той или иной продукции это 10-20%. А электроэнергия и газ для производителей подорожали в разы, – подчеркивает экономист. – К сожалению, правительство не прислушалось к экспертным мнениям, что нужно вводить ручное регулирование на энергоносители в стране не только для домохозяйств. Надо было отказываться от условий 3-го энергетического пакета. А так мы попали в зависимость от европейских биржевых цен, где стоимость газа в прошлом году, да и в нынешнем держится на высоком уровне. Многим украинским предприятиям очень сложно конкурировать на рынке в таких условиях и практически нереально сдерживать цены".

Третьим фактором, определяющим рост цен на продукты питания, Валерий Клочок называет мировые тренды.

"На сегодняшний день цены на продукты питания в Европе достигли максимума за последние 20 лет, повысившись в среднем на 5%. И это – не конечная точка", – поясняет он.

Эксперт констатирует: Украина оказалась зависима от внешних влияний, определяющих цены на продукт питания. На это наложились некомпетентные действия наших властей.

"Вводя ограничения в ценообразовании, правительство рано или поздно столкнется с проблемой достаточного количества товаров, потому что производителям невыгодно будет их выпускать", – прогнозирует Валерий Клочок.

Три метода для сдерживания роста цен на продукты, которые не применяет правительство

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ называет инициативу Кабмина регулированием без регулирования.

"У нас существовал и ранее механизм регулирования на некоторые виды социальных продуктов, включая хлеб. Несколько лет назад он был отменен. И мало кто это заметил, потому что это не работало, – говорит эксперт. – Значительная часть товаров продается на неконтролируемом государством рынке, где проследить соблюдение ограничений на надбавки практически невозможно. Что касается официальных торговых сетей, то там существуют механизмы обхода различных ограничений. Это и прямые нарушения – невыполнение требований о регулировании цен, платя, к примеру, взятки проверяющим. И непрямые – введение неких дополнительных платежей за упаковку либо что-то еще".

По мнению Алексея Куща, для прямого и качественного регулирования цен нужно иметь государственную систему управления на уровне современного Китая. Это не наш случай. Потому в Украине ни к чему кроме как росту коррупции, взяток, дефицита такое регулирование не приводило и не приведет, уверен эксперт.

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Он поясняет: "Законопослушные операторы рынка просто не будут продавать эти товары, потому что им это не выгодно. А не законопослушные будут всячески нарушать нормы, плодя коррупцию. В итоге потребитель проиграет и в первом, и во втором случае".

В Украине, считает Алексей Кущ, максимально действенными были бы такие методы снижения цен на продукты питания.

1. Снижение НДС на социальные группы товаров (яйца, сахар, подсолнечное масло, хлеб) с 20% до 5% или вовсе до 0%. Это, по словам эксперта, дало бы соответственно снижение на 15-20% их стоимости.

2. Государственные программы, которые стимулируют переработку сельскохозяйственного сырья в готовую продукцию. Чтобы сократить зависимость от импорта. "В последнее время Украина хоть и превратилась в аграрную страну, но не стала, скажем так, высокотехнологическим огородом. Скорее – полем, покрытым техническими монокультурами. Мы продаем зерно, кукурузу и подсолнечник, но импортируем уже из Польши свинину и фрукты, из России – сало. Экспортируем зерно, а импортируем муку. Из Италии завозим макароны, причем даже в социальном сегменте. Развитие переработки более чем важно", – акцентирует эксперт.

3. Дополнительные выплаты наиболее незащищенным социальным слоям населения. Тем же пенсионерам, получающим средние и ниже пенсии. Малообеспеченным семьям. Семьям с одним кормильцем. Многодетным. Раз в месяц или в полгода им следует производить некие дополнительные выплаты.

"Эти инструменты могли бы реально смягчить кризис, снизить рост цен, – считает Алексей Кущ. – А попытки ограничить торговые надбавки – дешевый пиар-ход, который ничего не стоит для правительства и является бессмысленным для экономики и населения"

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за скачка цен на энергоносители в Украине подорожают продукты. Не исключено, что государство по примеру США будет выдавать украинцам продуктовые карточки, чтобы смягчить удар по незащищенным слоям населения.