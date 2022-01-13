Рост цен не сдержать: экономист рассказал, почему в Украине остается риск высокой инфляции

В Украине продукты могут увеличиться в цене еще на 10-15%

Пищевые продукты и коммунальные услуги продолжают дорожать и шокировать жителей страны. Только в прошлом году потребительская инфляция в стране перевалила 10%. Однако, как считают эксперты в сфере экономики — и это не предел.

По словам украинского экономиста Данила Монина, в текущем, 2022 году, инфляция в Украине может составить в среднем 10-15%, в зависимости от отдельных групп товаров. Об этом эксперт сообщил в комментарии корреспонденту "Телеграфа".

К примеру, пищевые продукты могут увеличиться в цене на 10-15%. Такой расчет можно произвести, учитывая увеличение расходов в аграрной промышленности, ведь расценки на удобрения и нефтепродукты уже стали значительно больше.

Что касается "коммуналки", то эти тарифы в среднем могут возрасти до 20-25% минимум. А могут увеличиться и вдвое. Именно эти расценки сейчас зависят от решения Кабинета министров по поводу требований МВФ и отказа от сдерживания роста цены на газ.

Эксперт считает, что инфляция на рынке промышленных товаров, которые в большинстве своем сейчас зарубежные, может составить до 15%. 10% из которых – это увеличение мировых расценок и еще 3-5% – относятся к девальвации национальной украинской валюты в соотношении с долларом США по итогам года.

Также в Украине может увеличиться и стоимость услуг. 10-15%, по мнению экономиста, — это вполне возможные цифры, обусловленные увеличением затрат на оплату труда.

Подробнее о тотальном росте цен на пищевые продукты, медикаменты и коммунальные услуги и о том, что именно спровоцировало рекордное подорожание в 2022 году, можно узнать в материале "Телеграфа": "Украинцев ждут рекордные подорожания: почему 2022-й станет годом тотального роста цен ".

Также напомним, что в Кабмине придумали, как сдержать резкий рост расценок на продукты первой необходимости.