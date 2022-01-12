Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа":

В Украине поднялась волна хайпа касательно возможного введения продуктовых "карточек".

И хоть окончательный механизм еще не обнародован, а коснется он исключительно малоимущих слоев населения из-за ожидаемого роста цен на продукты, шум стоит – до небес.

Между тем, ничего особенного в спецталонах на социальные продукты нет. Будет, как я понимаю, в стиле "Дии", через которую выдают "тысячу от Володи" (так называемую "тысячу Зеленского" вакцинированным). Классический инструмент, стандартный, нормальный.

Правда, я не совсем понимаю, каким будет окончательный вариант. То ли это будут деньги, чтобы что-то купить. То ли скидка – ты сможешь на эту сумму что-то купить со скидкой. Или сможешь на эту сумму приобрести ограниченное количество продуктов.

Сейчас в "Дии" запускают программу, чтобы пенсионеры могли купить лекарства на "вакцинную тысячу". Ряд банков уже начали выдавать карточки, которые привязаны к "Дии". Ведь не все пожилые граждане могут пользоваться смартфоном. Идея в том, что с такой карточкой можно прийти, к примеру, в аптеку – купить лекарства определенной группы.

Теперь, наверное, хотят расширить этот вариант – и добавить к этим же карточкам возможность приобретать тот или иной набор продуктов или скидок на них.

Идея правильная, такие действуют в некоторых западных странах. Но сложность в том, что денег у нас вряд ли выделят под нее много. И массовый характер "талоны на продукты" в Украине носить не будут.

При том, что цены точно продолжат расти. Инфляция в этом году, как и в прошлом, будет двузначная, за 10%. А не в районе 7%, как нас уверяет правительство.

Рост инфляции закономерен. В 2020 она была маленькой из-за ковида и карантина. Когда в 2021 карантин ослабили – произошел мировой взлет экономики, инфляции, цен. По инерции это всё продолжится и в 2022 году. При этом Украине экономического бума ожидать, увы, не приходится. Рост ВВП будет у нас в районе 3%, никакого прорыва.