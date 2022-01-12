Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу":

В Україні піднялася хвиля хайпу щодо можливого запровадження продуктових "карток".

І хоч остаточний механізм ще не оприлюднений, а торкнеться він виключно незаможних верств населення через очікуване зростання цін на продукти, шум стоїть – до небес.

Тим часом нічого особливого в спецталонах на соціальні продукти немає. Буде, як я розумію, у стилі "Дії", через яку видають "тисячу від Володі" (так звану "тисячу Зеленського" вакцинованим). Класичний інструмент стандартний, нормальний.

Щоправда, я не зовсім розумію, яким буде остаточний варіант. Чи це будуть гроші, щоб щось купити. Чи знижка – ти зможеш на цю суму щось купити зі знижкою. Або зможеш на цю суму придбати обмежену кількість товарів.

Наразі у "Дії" запускають програму, щоб пенсіонери могли купити ліки на "вакцинну тисячу". Низка банків вже почали видавати картки, які прив’язані до "Дії". Адже не всі громадяни похилого віку можуть користуватися смартфоном. Ідея в тому, що з такою карткою можна прийти, наприклад, до аптеки – купити ліки певної групи.

Тепер, напевно, хочуть розширити цей варіант — і додати до цих карток можливість отримати той чи інший набір продуктів або знижок на них.

Ідея правильна, такі діють у деяких західних країнах. Але складність у тому, що грошей у нас навряд чи виділять під неї багато. І масовий характер "талони на продукти" в Україні не носитимуть.

При тому, що ціни точно продовжать зростати. Інфляція цього року, як і минулого, буде двозначною, за 10%. А не в районі 7%, як запевняє уряд.

Зростання інфляції закономірне. У 2020 вона була маленькою через ковід і карантин. Коли у 2021 році карантин послабили – стався світовий зліт економіки, інфляції, цін. За інерцією це все продовжиться і 2022 року. При цьому Україні економічного буму очікувати, на жаль, не доводиться. Зростання ВВП буде у нас у районі 3%, жодного прориву.