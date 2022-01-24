В феврале хлеб вновь подорожает: хлебопекари озвучили причину

Эксперты отмечают, что подорожание хлеба будет, но благодаря предпринятым мерам покупатели почти не ощутят новых цен

Рост цен на природный газ в 2021 году побудил украинских пекарей заявить о грядущей катастрофе на рынке хлебопродуктов. Десятикратное подорожание голубого топлива, а также повышение цен на электроэнергию, муку, яйца и другие составляющие производства хлеба грозило тем, что уже в январе украинцы могли остаться без ключевого продукта питания, поскольку многие предприятия вынуждены были бы остановиться.

Впрочем, власти пошли навстречу производителям и предприняли ряд мер, чтобы избежать катастрофы на рынке хлебопродуктов.

Во Всеукраинской Ассоциации пекарей (ВАП) "Телеграфу" рассказали, как шаги правительства повлияли на рынок и чего украинцам ждать от цен на хлеб в феврале.

Худшего удалось избежать

Как признается первый вице-президент ВАП Александр Тараненко, благодаря оперативному вмешательству Кабмина и профильного Министерства агрополитики, больших проблем на рынке хлебопродуктов удалось избежать.

Первый вице-президент ВАП Александр Тараненко

"Из-за роста цен в 2021 году – на природный газ в 10 раз, на электроэнергию в 2,5 раза, муку на 50%, себестоимость производства хлеба выросла на 50%, а цена хлеба на 18%. В итоге нам бы пришлось поднимать отпускные цены на свою продукцию еще как минимум на 10-15% уже в январе, иначе бы до половины предприятий отрасли вынуждены были бы остановиться и возник дефицит хлеба" — говорит о самом худшем варианте, которого удалось избежать, собеседник "Телеграфа".

Благодаря же Постановлению Кабмина №1435 хлебопекари получили природный газ украинской добычи по более дешевой цене. Так, на аукционе 17 января средняя цена льготного природного газа для отрасли составила 11 тысяч гривен за 1000 кубов, при рыночных 60 тысяч в декабре.

"В настоящий момент мы обеспечены льготным газом до конца месяца и можем работать уверенно", — заключает Александр Тараненко.

Подорожание будет, но потребитель его не почувствует

Вместе с тем, как признается собеседник "Телеграфа", даже льготный природный газ для отрасли на февраль обойдется в 2 раза дороже чем в январе — его средняя цена составит порядка 20 тысяч гривен за тысячу кубов вместо 11 тысяч, которые пекари заплатили 17 января.

"Добавьте сюда возможный рост цен на муку, сахар, яйца, жиры и прочие составляющие хлеба. Так что весьма вероятно, что в феврале хлеб может добавить к своей цене до гривны. Но на фоне того что могло бы быть – а хлеб мог подорожать без помощи государства примерно на 8-10 гривен, потребители этого роста особо не ощутят", — считает Александр Тараненко.

Любопытно, что после введения государственного регулирования на хлеб и подсолнечное масло оба продукта вновь подорожали.