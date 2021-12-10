З магазинів зникнуть копійчані "одноразові" пакети: що буде далі

Перший етап боротьби із пластиком в Україні розпочався у п’ятницю. Великі рітейлери вже відреагували.

Ера безкоштовних пакетів відходить у минуле — з 10 грудня в Україні запрацював закон, що обмежує їхнє поширення. Але у 2021 році запроваджується лише початковий його етап — платний продаж.

"Телеграф" розбирався, що заборонено, які пакети доступні українцям та які є альтернативи.

Які пакети потрапили під заборону

Усі пакети крім біорозкладних, а також надтонких "маєчок" та "труб", які є первинною упаковкою, з 10 грудня мають бути платними. Їхнє безкоштовне розповсюдження забороняють не лише в супермаркетах, а й аптеках, закладах громадського харчування та інших сферах, де вони використовуються. За порушення передбачено штраф – від 1700 до 3400 гривень при першій фіксації.

Зазначимо, що первинною упаковкою пакети можуть служити для сипучих (крупи та цукор), льоду, свіжої риби, м’яса та продуктів з них.

У великих містах уже повідомляють про платні пакети — у Харкові, Києві та інших населених пунктах у супермаркеті АТБ виставили ціну за тонкі пакетики в 9 та 12 копійок.

Ціна відрізняється в залежності від наявності ручок

Покупцям пояснюють, чому пакети стали платними

У мережі VARUS вартість пакета оцінили на 1 копійку. У "Сільпо" ціни на пакети в чеках не відбиті — повідомляють у соцмережах.

Зазначимо, що пакети щільніші, які були безкоштовними в багатьох магазинах або коштували мінімальну суму, можуть зрости в ціні.

Ціна на більш щільну "маєчку"

Публікувалися можливі ціни на більш "товсті" пакети зі стінами від 50 мкм. Їхня мінімальна вартість за проєктом Кабміну від 2 до 3 грн. Це та тара, в яку покупки можна запакувати на касі.

Як розвиватиметься ситуація з пакетами далі?

Деякі частини закону набувають чинності пізніше. Так, з березня 2022 року тонкі та надтонкі пакети потраплять під заборону. До "заборонки" також віднесли пакети, що оксорозкладаються (швидко розпадаються на мікрочастинки пластику). За їхнє поширення штрафуватимуть від 8500 грн до 17 000 грн. Пакети як первинне пакування залишаться доступними ще деякий час. Їх заборонять з початку 2023 року.

Які є альтернативи

У Мінекології пропонують кілька альтернатив. Це біорозкладні пакети, термін життя яких від 1 до 4 місяців або екосумки. Як дізнався "Телеграф" для фруктів та овочів можна також використовувати спеціальні сітки. Їхня вартість коливається в межах 20 грн за штуку (для розміру з 20 на 30 см і більше).

Вартість екосумок для фруктів та овочів

У міністерстві також зазначили, що наступною у списку на заборону опиниться одноразова пластикова продукція.

Як писав "Телеграф", контроль за пластиковим забрудненням планети вже призвів до того, що в Європі заборонили частину видів упаковок. І заходи стають жорсткішими з кожним роком.