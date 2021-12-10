Из магазинов исчезнут копеечные "одноразовые" пакеты: что будет дальше

Первый этап борьбы с пластиком в Украине начался в пятницу. Крупные ритейлеры уже отреагировали.

Эра бесплатных пакетов уходит в прошлое — с 10 декабря в Украине заработал закон, ограничивающий их распространение. Но в 2021 году вводится только начальный его этап — платная продажа.

"Телеграф" разбирался, что запрещено, какие пакеты доступны украинцам и какие есть альтернативы.

Какие пакеты попали под запрет

Все пакеты кроме биоразлагаемых, а также сверхтонких "маечек" и "труб", которые являются первичной упаковкой, с 10 декабря должны быть платными. Их бесплатное распространение запрещают не только в супермаркетах, но и аптеках, заведениях общепита и других сфер, где они используются. За нарушение предусмотрен штраф — от 1700 до 3400 гривен при первой фиксации.

Отметим, что первичной упаковкой пакеты могут служить для сыпучих (крупы и сахар), льда, свежей рыбы, мяса и продуктов из них.

В крупных городах уже сообщают о платных пакетах — в Харькове, Киеве и других населенных пунктах в супермаркете АТБ выставили цену за тонкие пакетики в 9 и 12 копеек.

Цена отличается в зависимости от наличия ручек

Покупателям объясняют, почему пакеты стали платными

В сети VARUS стоимость пакета оценили в 1 копейку. В "Сильпо" цены на пакеты в чеках не отображены — сообщают в соцсетях.

Отметим, что пакеты поплотнее, которые были бесплатными во многих магазинах или стоили минимальную сумму, могут вырасти в цене.

Цена на более плотную "маечку"

Публиковались вероятные цены на более "толстые" пакеты со стенками от 50 мкм. Их минимальная стоимость по проекту Кабмина от 2 до 3 грн. Это та тара, в которую покупки можно упаковать на кассе.

Как будет развиваться ситуация с пакетами дальше?

Некоторые части закона вступают в действие позднее. Так, с марта 2022 года тонкие и сверхтонкие пакеты попадут под запрет. К "запрещенке" также отнесли оксоразлагаемые пакеты (быстро распадающиеся на микрочастицы пластика). За их распространение будут штрафовать от 8500 грн до 17 000 грн. Пакеты как первичная упаковка останутся доступными еще некоторое время. Их запретят с начала 2023 года.

Какие есть альтернативы

В Минэкологии предлагают несколько альтернатив. Это биоразлагаемые пакеты, срок жизни которых от 1 до 4 месяцев или экосумки. Как узнал "Телеграф" для фруктов и овощей можно также использовать специальные сетки. Их стоимость колеблется в пределах 20 грн за штуку (для размера с 20 на 30 см и более).

Стоимость экосумок для фруктов и овощей

В министерстве также отметили, что следующей в списке на запрет окажется одноразовая пластиковая продукция.

Как писал "Телеграф", контроль за пластиковым загрязнением планеты уже привел к тому, что в Европе запретили часть видов упаковок. И меры становятся жестче с каждым годом.