Одноразовые пакеты-"маечки" в супермаркетах Украины могут стать платными: подробности

После того как Верховная Рада Украины летом приняла Закон про ограничение оборота пластиковых пакетов, Кабмин подготовил проект постановления об фиксированной цене на них.

Действие закона должно начаться спустя пол года после подписания — в январе 2022. На постановлении Кабмина также стоит вероятная дата — 10 декабря.

Об этом информирует сайт Кабмина.

В документах указано, что цена устанавливается с целью ограничения оборота пакетов в Украине.

Сколько будет стоить пакет:

В проекте постановления указана стоимость пакетов толщиной от 50 микрометров. Такие пакеты могут выдерживать вес от 15 до 20 кг. Отметим, что указаны минимальные цены.

За пакет с ручками:

при наличии боковой складки — 3 грн

без складки — 2,5 грн

Без ручек:

со складкой — 2,5 грн

без нее — 2 грн.

Кроме магазинов под действие постановы попадут также места общественного питания и любые сферы, в которых используются такие пакеты в виде рукава с открытой горловиной.

Каких пакетов это не коснется:

биоразлагаемая пластиковая тара

сверхтонкие полиэтиленовые пакеты из пластика для рыбы, мяса производных продуктов, сыпучих (круп), льда, которые являются первичной упаковкой.

Такие пакеты будут использоваться до 1 января 2023 года. За использование пластиковых пакетов вне норм закона, например бесплатное распространение, предусмотрены штрафы для продавца — при первом нарушении от 1700 до 3400 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что Европа отказывается от пластиковой упаковки.