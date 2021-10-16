Франция и Испания отказываются от пластика: что изменится

Европейские страны реализуют концепцию отказа от пластиковой упаковки.

Проблема загрязнения мира пластиковыми отходами — один из наиболее серьезных экологических вызовов. Агентство экологических исследований подсчитало, что с конца 50-х производство пластика выросло на 18 300%.

Об этом сообщает Euronews.

В Европе принята стратегия, согласно которой через 9 лет (в 2030) вся пластиковая упаковка должна либо использоваться повторно, либо перерабатываться с экономической эффективностью. В некоторых странах ЕС уже начали внедрять меры по отказу от пластика.

Франция

Во Франции с начала 2022 года не будут продавать овощи и фрукты в индивидуальной пластиковой упаковке. Всего "сбросить пластик" придется 30 видам товаров — от яблок до лука порея. Это позволит сократить потребление на миллиард упаковок в год — считают эксперты.

Продавцы планируют переходить на картон. С 2023 года в список войдут помидоры черри, персики, стручковая фасоль, а еще через год — часть зелени, грибы, спаржа и вишня.

Пластиковые контейнеры останутся для нарезанных продуктов либо с нежной текстурой — малины или клубники. На отказ от пластиковой фасовки для них отвели период до июня 2026.

Изменится и обычная жизнь — с 2022 в общественных местах оборудуют питьевые фонтанчики, запретят упаковывать журналы и газеты и дарить пластиковые игрушки в фаст-фуде. Еще через год в таких заведениях не будет пластиковой посуды.

Испания

В Испании овощей и фруктов в пластике не будет на прилавках с 2023 года. Это касается объемов менее полутора килограммов. Кроме этого запрета в стране планируют развить сеть общественных фонтанчиков и с того же 2023 года сократить использование пластиковых стаканов на мероприятиях.

Выгода для Украины

Запреты в странах коснутся не только магазинов, которые сами упаковывают фрукты, но и производителей. Их также призвали отказаться от упаковки в пластик товаров для экспорта. Среди крупнейших поставщиков в мире Германия, Бельгия, Франция и Италия. Потенциально это сможет снизить количество "лишнего" пластика в странах, закупающих продукцию.

Ранее "Телеграф" писал, что фталаты из пластика могут вызывать преждевременную смерть.