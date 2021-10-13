Укр

Пластик убивает: в США провели новое исследование

Автор
Галина Михайлова
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Фталаты делают пластик более гибким.
Фталаты делают пластик более гибким.

Американские ученые изучили влияние фталатов из пластика на здоровье людей и вынесли вердикт — они вызывают преждевременную смерть.

Исследование провели в США и обнаружили 91 — 107 тысяч преждевременных смертей в год среди людей в возрасте от 55 до 64 лет. Среди причин превалировали сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщает CNN.

Фталаты, которые изучали ученые, это группа веществ для придания пластику гибкости, они содержатся практически во всех видах материала — упаковках для еды, оббивке автомобиля, косметике, моющих средствах и даже детских игрушках. В малых дозах они не опасны, но организм их накапливает.

Как влияют фталаты на организм (по результатам нескольких исследований):

  • вызывают гормональные сбои нарушая работу эндокринной системы
  • вызывают проблемы в репродуктивной системе у мальчиков (пороки развития половых органов и неопущение яичек)
  • у мужчин снижают уровень тестостерона и активность сперматозоидов
  • влияют на появление онкологических заболеваний
  • могут способствовать ожирению и диабету
  • вызывают астму при частом вдыхании.

Отметим, что ученые рассматривали фталаты как группу, в химической промышленности их используют несколько видов и для части продукции применяют менее токсичные.

В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Карпатах мужчина выбрасывал мусор в национальном парке "Синевир" — чтобы перевести его, понадобилась телега.

Теги:
#Опасность #Пластик #Фталаты #Преждевременная смерть
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