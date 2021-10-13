Пластик убивает: в США провели новое исследование
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Американские ученые изучили влияние фталатов из пластика на здоровье людей и вынесли вердикт — они вызывают преждевременную смерть.
Исследование провели в США и обнаружили 91 — 107 тысяч преждевременных смертей в год среди людей в возрасте от 55 до 64 лет. Среди причин превалировали сердечно-сосудистые заболевания.
Об этом сообщает CNN.
Фталаты, которые изучали ученые, это группа веществ для придания пластику гибкости, они содержатся практически во всех видах материала — упаковках для еды, оббивке автомобиля, косметике, моющих средствах и даже детских игрушках. В малых дозах они не опасны, но организм их накапливает.
Как влияют фталаты на организм (по результатам нескольких исследований):
- вызывают гормональные сбои нарушая работу эндокринной системы
- вызывают проблемы в репродуктивной системе у мальчиков (пороки развития половых органов и неопущение яичек)
- у мужчин снижают уровень тестостерона и активность сперматозоидов
- влияют на появление онкологических заболеваний
- могут способствовать ожирению и диабету
- вызывают астму при частом вдыхании.
Отметим, что ученые рассматривали фталаты как группу, в химической промышленности их используют несколько видов и для части продукции применяют менее токсичные.
В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек.
Ранее "Телеграф" писал, что в Карпатах мужчина выбрасывал мусор в национальном парке "Синевир" — чтобы перевести его, понадобилась телега.
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