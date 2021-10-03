Укр

"Река заберет": в Карпатах мужчина выбросил на берегу водоема горы мусора (видео)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Среди отходов был пластик и полиэтилен Новость обновлена 03 октября 2021, 18:13
Среди отходов был пластик и полиэтилен

По словам мужчины, мусор, который он привез на берег реки, должны закопать в глину.

В Карпатах в национальном парке "Синевир" мужчина привез телегу с отходами к реке и выбросил их в водоем.

Об этом пишет на своей странице в Facebook сотрудник компании "Экологическая Альтернатива" Егор Фирсов.

Он публикует видео, на котором можно увидеть, как в Карпатах местный житель приехал к реке и сбрасывает там с телеги мусор. Когда у него спросили, зачем он это делает, то мужчина ответил, что "река заберет". Стоит отметить, что среди отходов был пластик, который раскладывается сотни лет.

По словам мужчины, который выбрасывал мусор, затем отходы будут закапывать в глину, однако очевидно, что это были лишь отговорки. На видео можно заметить, что телега наполнена огромными полиэтиленовыми пакетами мусора, среди него пластмассовые и стеклянные бутылки.

Важно то, что он не один такой и по всей Украине много людей, которые не заботятся об экологии. По мнению Фирсова, чтобы исправить ситуацию, нужно вводить жесткие штрафы и из детского сада учить людей не загрязнять окружающую среду бытовыми отходами. Законодательство и образование в этом случае могут осуществить положительное влияние.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главная водная артерия Украины река Днепр зеленеет и превращается в болото. Это связано с человеческой деятельностью и вредными выбросами.

Теги:
#Экология #Карпаты #Отходы #Мусор
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