"Річка забере": у Карпатах чоловік викинув на березі водойми гори сміття (відео)

За словами чоловіка, сміття, котре він привіз на берег річки, мають закопувати у глину.

У Карпатах у національному парку "Синевир" чоловік привіз возом до річки відходи і викинув їх у водойму.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook працівник компанії "Екологічна Альтернатива" Єгор Фірсов.

Він публікує відео, на якому можна побачити, як у Карпатах місцевий житель приїхав до річки і скидає там з воза сміття. Коли в нього запитали, навіщо він це робить, то чоловік відповів, що "річка забере". Варто відзначити, що серед сміття був пластик, який розкладається сотні років.

За словами чоловіка, котрий викидав сміття, потім відходи будуть закопувати у глину, проте очевидно, що це були лише відмовки. На відео можна помітити, що віз цілком наповнений величезними поліетиленовими пакетами сміття, серед нього пластмасові та скляні пляшки.

Важливо те, що він не один такий і по всій Україні багато людей, котрі не піклуються про екологію. На думку Фірсова, аби виправити ситуацію, потрібно вводити жорсткі штрафи та із дитячого садочка вчити людей не забруднювати довкілля побутовими відходами. Законодавство та освіта у цьому випадку можуть здійснити позитивний вплив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головна водна артерія України річка Дніпро зеленіє і перетворюється на болото. Це повʼязано із людською діяльністю та шкідливими викидами.