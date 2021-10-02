Дніпро все сильніше нагадує болото (фото)

Водойма стає все більш зеленою.

Річка Дніпро, котра вважається головною водною артерією України, продовжує дивувати зеленою водою. Водойма перетворюється на справжнє болото.

Шеф-редактор "ЕкоПолітики" Валентина Гембарська на сторінці у Facebook в суботу, 2 жовтня, опублікувала фото з смт Українка Київської області, на яких видно нинішній стан Дніпра.

Судячи зі знімків, річка не стала чистішою після літа, хоча саме в липні і серпні найактивніше відбувається "цвітіння" води. Очевидно, з приходом осені стан водойми не змінився.

Річка Дніпро стає все більш зеленою

На фото можна побачити, що на берегу річки лежать синьо-зелені водорості.

Дніпро нині не радує станом води

Певна річ, купання влітку у такій воді було забороненим, адже після цього могла виникнути алергія. Окрім того, жахливий стан Дніпра негативно впливає на річкових жителів, в тому числі рибу, котра отруюється токсичними речовинами.

Варто зазначити, що причиною нинішнього стану води перш за все є людська діяльність та шкідливі викиди. Також на забрудненість Дніпра вплинула і зміна клімату, значне потепління зим, що також тісно повʼязано із забрудненістю атмосфери.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як річка Дніпро виглядала наприкінці серпня у Києві.